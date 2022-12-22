鄧聲興：中國平台經濟迎接新機遇

以互聯網巨企為主體的平台經濟，近年屢受反壟斷調查。然而，今年中央經濟工作會議釋放支持平台經濟發展的明確信號，似乎意味着近兩年的強監管將鬆綁，平台經濟有望開啟新一輪蓬勃發展的浪潮。

在2020年的中央經濟工作會議明確提出，「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，反壟斷、反不正當競爭，是完善社會主義市場經濟體制、推動高質量發展的內在要求。要加強規制，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。

政策風向變 助重啟業務

然而，從2021年下半年開始直至進入今年之後，受新冠肺炎疫情、俄烏戰事及環球加息浪潮等因素影響，中國經濟所面臨的困境愈來愈凸顯，中國經濟持續下行。至此，在今年的中央經濟工作會議中，指出要支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，抓住全球產業結構和布局調整過程中孕育的新機遇，勇於開闢新領域、制勝新賽道。

內地政策風向已發生轉變，相信平台經濟最壞的時間已過去，接下來，希望能有更多具體的刺激措施，幫助中國經濟恢復活力與信心，激發無限創造力，讓平台經濟助力在後疫情時代彎道超車。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)