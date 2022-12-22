鄧建初：調整炒股模式　適時上車落車

港股與美股以往關係親密，美股升跌，港股如影隨形。近年已起變化，隨着內地市場漸趨成熟，隔晚美股最多也只是短暫影響翌日開市時段的港股表現，之後港股緊貼A股及美期，即市已完全與隔晚美股扯不上關係。不過市場大部分人仍然習慣性地沿用過往的睇市方式，擺脫不了被隔晚美股牽動之心魔。

道氏理論有牛熊市之分，即是牛市一、二、三期及熊市一、二、三期。美股已上升多年，近期表現不濟。道指早前曾下跌至28,660，現仍高企在33,000，距離歷史高位只低了大約10%。要留意的是，由歷史高位36,952下跌至最低位28,660，跌幅只有約22%，以道氏理論的標準來說，還不算是步入熊市。處於高位的上升市能夠持續如此良久，道氏理論的牛熊市理論是否能成立，見仁見智。

港股經過多年的運行，牛市熊市已變得模糊不清，綜觀而言，只是大型上落市而已，應驗了初哥常掛口邊的「難為牛熊定分界」。初哥認為，對於股民而言，在跌市仍能賺錢，已可看成是牛市。但如在升市也輸錢，便與熊市無異。

現時港股市場，與初哥入行時的情景亦有很大變化。衍生工具尚未出現時，股票多是跟隨指數齊上齊落，只要猜中大市方向，贏錢機率高唱入雲。反觀現在的實況，除非恒生指數當日大升，否則股票下跌數目竟還多過上升數目。出現這奇怪現象，初哥推算應是股票數目與日俱增，惟股民之資金池未能同步成長有莫大關係。

現今資訊氾濫，真假難辨，加上世界局勢緊張，各國都在明爭暗鬥進行干預，任何風吹草動，都極速影響市場情緒。而美國為挽救2008年金融海嘯、繼而努力粉飾繁華景象所持續十多年的量化寬鬆大印銀紙，到現時暴力加息以圖結束通脹，都扭曲了全球金融市場的正常發展。如果股民仍用過往方式，簡單地見升追入，見跌追沽，結果只會是做了大鱷的點心，任其宰割。

識時務者為俊傑，沒有人能夠保證長揸股票一定可以贏錢，股民們應調整以往炒股模式，適時上車、落車才不致被淘汰。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)