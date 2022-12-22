中基長壽科學：高等法院撤回清盤呈請

呈請有欠妥善，於公司法律代表向法院提交申請後，呈請人向高等法院尋求許可，以撤回呈請，而高等法院於2022年12月15日准予撤回。於2022年12月16日，高等法院進一步批予命令，其作用為審訊或進一步頒令前，對呈請人發出臨時禁制令，禁止呈請人本身或其(指稱的)職員、僱員及/或代理人根據法定要求償債書對本公司發出、提交、進行及/或宣傳清盤呈請。

再者，高等法院頒令：撤回前述呈請；於3日內待取得評估費用總額的帳單後，由呈請人向本公司支付處理呈請的費用。

呈請已撤回及高等法院概無對公司作出清盤的清盤令。

有證據表明，呈請書乃惡意提出，旨在勒索公司，使其服從毫無根據的償債要求，以獲得金錢收益，過程中不乏犯罪因素。公司保留與此相關的所有權利，並將根據所得的建議採取適當行動。