道指漲526點　油價升2.7%

●踏入亞洲時段，美匯指數上升，報104.24；港匯見7.7937；離岸人民幣(CNH)報6.9845；美元兌日圓處132.35；歐元報1.0609，英鎊報1.2076。金價處1,815.28美元。布油報82.27美元，紐油報78.47美元。比特幣跌0.5%，報1.68萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水280點。

●道指收報33,376點，升526點或1.6%；標指收報3,878點，升56點或1.49%；納指收報10,709點，升162點或1.54%。

●港股ADR指數做好，按比例計算，收報19,389點，升229點。

●即月恒生指數夜期收報19,425點，升244點，高水265點，成交12,464張。

●紐約期油收報每桶78.29美元，升2.06美元或2.7%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.2美元，升2.21美元或2.76%。

●紐約期金收報每安士1,825.4美元，與上個交易日持平。

●英國富時100指數收報7,497點，升126點或1.72%；德國DAX指數收報14,097點，升213點或1.54%；法國CAC指數收報6,580點，升129點或2.01%。

●759母企CEC國際半年多賺79%，不派息。

●中證監：支持房地產平穩發展，允許房企「借殼」重組。

●美國11月成屋銷售按月跌7.7%，至以年率計409萬間，差過市場預期的420萬，且是連續10個月下跌，是史上最長的跌浪。

●美國12月諮商會消費者信心指數報108.3，好過市場預期的101。

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