港股漲逾500點　科網股升幅擴大　李寧飆7%

內地重申支持民企及平台經濟，利好大市氣氛。港股升幅擴至超過500點，恒生指數高見19,688點。國企指數漲210點；科技指數升190點，主板成交310億港元。

大型科網股升幅擴大，京東集團飆6.4%；美團升5.3%；阿里巴巴升4.4%；騰訊升3.6%；小米集團升3.4%。

體育用品股有追捧，李寧及滔搏飆7%；安踏體育升6%；特步國際升5.7%；361度升2.4%。

金融股合力撐市，香港交易所升3.6%；中國平安及友邦保險升1.4%；滙豐控股升1%；工、中、建、招四大內銀股升0.8%至1.1%。

【09:20】港股重上19500關 科網股領漲 滙豐升1%

港股開市做好，恒生指數升376點或1.96%，報19,537點；國企指數高開133點或2.06%，報6,633點；科技指數升109點或2.72%，報4,134點。

大型科網股領漲，京東集團升4%；美團升3.1%；騰訊升2.5%；阿里巴巴升2.4%；小米集團升2.1%。

金融股合力撐市，中國平安升2.3%；友邦保險升2.1%。香港交易所升2.2%；滙豐控股升1.2%；工商銀行升1.3%；招商銀行及建設銀行升0.8%。

中證監允許房企「借殼」重組，內房及物管股有追捧。華潤萬象生活派特別息，股價升3.2%；碧桂園服務升2.8%；龍湖集團升2.7%；碧桂園升2.6%；

其他藍籌股普遍上升，創科實業飆5%表現最佳。內需股海爾智家升3%；李寧及安踏體育升2.7%及2.6%，齊齊跑贏大市。