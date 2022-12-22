鄧聲興：康希諾生物前景值得憧憬　目標95元

其實，本月初有報道指，中國正考慮推出第二輪新冠疫苗加強針接種計劃，因北京正面臨放寬嚴格防疫政策的壓力。據悉，北京在制定相關計劃，而疫苗接種率最低的老年人將優先接種第二輪加強針。不少老年人害怕打疫苗針，康希諾生物的吸入用疫苗正好填補這個需求。

目前，全球以肌注式疫苗為主要防禦工具，但其實吸入用疫苗應該更為有效及更受歡迎使用，集團早前推出全球首款吸入用新冠疫苗「克威莎霧優」(Convidecia Air)，宣稱只要「從口腔吸一口」就能完成接種，過程安全無痛，有效誘導黏膜免疫反應，有效降低Omicron變異株感染導致的重症和死亡。

上海市在10月26日起率先開始為合資格的市民接種吸入用疫苗，而北京、天津、廣東、江蘇、浙江等多省亦陸續進行接種；首批吸入用疫苗已於12月4日抵達廣州，各區陸續開放給市民接種。

如果康希諾生物的新冠疫苗進行能夠普及，相信能夠為本港以至內地解決老人不想打疫苗針的一大痛點，前景值得憧憬。阻力位為95港元，支持位為65元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)