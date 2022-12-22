【高盛推介】美團發力急漲　趁高部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美團連跌兩日後，周四(22日)早段發力急漲。高開約3.2%後重上180港元水平，最高見186.8元。現報185.5元，升約6.5%，升幅跑贏大市。有報道指美團因應疫情影響，上周已投入配送補貼達800萬元人民幣，並料未來一個月內，將繼續在上海投入2,000萬元人民幣的補貼，以吸引、鼓勵更多騎手跑單。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,730萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，則見北水周一(21日)繼續沽出美團，錄得約2億元資金淨賣出。

由於未來兩周將會有聖誕及新年長假期，加上下月的農曆新年假期，因此實際交易日數比正常時間少，令中短期產品的時間損耗會比預期高。所以投資者在部署時宜多加注意，並於現時宜以中年期產品，例如明年3月份或以後到期的產品作部署，從而減少風險。

美團購28333，行使價210元，2023年5月25日到期，實際槓桿4.4倍，中期、輕微價外、時間值損耗較低。

美團購29614，行使價200元，2023年3月28日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨。

美團牛64109，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比率4.7倍，相近收回價牛證中街貨較低。

美團沽29320，行使價148.8元，2023年3月30日到期，實際槓桿4.6倍，中期、輕微價外、高槓桿。

美團沽23514，行使價158元，2023年2月21日到期，實際槓桿6.5倍，高槓桿、低面值。

美團熊63542，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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