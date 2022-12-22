金發局推ESG資料冊　分享在港可持續發展路徑

香港金融發展局(下稱金發局)發表《香港的環境、社會及管治 (ESG) 概況》資料冊，旨在勾畫出香港作為綠色和可持續金融中心的優勢和發展成果。金發局主席李律仁表示，ESG環球發展的趨勢帶動香港在可持續的領域上進步。作為國際金融中心，香港擁有穩健基礎，並建立成為重要的綠色和可持續金融中心。政府及公營機構實施了很多ESG相關的舉措，並與私人企業齊頭並進，推動發展。

李指出，多年來，氣候相關融資和可持續投資一直是金發局的重點議程，在進程大已有收穫，包括之前發表的研究報告中所提出的政策建議，很多都得到了政府及相關機構跟進或實施，進展順利。現階段，金發局認為得到國際社會認可，是香港在ESG的成果和策略方向至關重要。

金發局繼續推動ESG議程，推出一套全面的資料冊，以重點説明各主要持份者在香港發展穩健的可持續基礎和投資生態方面的共同努力。資料冊的3個部分，以帶出不同的信息，包括香港的可持續發展特色；在能力提升、監管、激勵措施、產品的支柱下共同推進ESG發展的動力；各行業人士(例如資產管 理公司、家族辦公室、私營企業等)分享在香港的可持續發展的路徑。