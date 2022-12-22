FTX「薯條哥」已被押返美國 兩名「同黨」已認罪

薯條哥(左)已被引渡至美國受審。(Getty Images圖片)

人稱「薯條哥」的加密貨幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)在簽署美國引渡文件後，周三(21日)晚上在美國聯邦調查局(FBI)的特工陪同下，乘坐飛機返回美國，預計翌日在曼哈頓美國聯邦法院出庭。

外媒報道，SBF周三晚離開巴哈馬法院後，抵達巴哈馬機場轉乘一架小型飛機，預計當地時間周四(22日)中午前抵達美國紐約，最快同日被送上法庭，而SBF的律師可能會為他申請保釋。

根據美國檢察官早前公布長達13頁的聯邦起訴書，SBF被指涉嫌證券欺詐、電滙欺詐、商品欺詐、洗黑錢、欺詐美國，以及屬於刑事控罪的違反競選財政條例罪行等8項獨立控罪。若上述指控罪名都成立，SBF最高將面臨115年的監禁。

此外，SBF被指由FTX轉移客戶資金，支持名下對沖基金Alameda Research。外媒引述消息指，美國當局已起訴Alameda Research前行政總裁Caroline Ellison及FTX聯合創辦人Gary Wang，指控他們涉嫌欺詐，兩人亦已表示認罪。

美國證券交易委員會(SEC)在另一份聲明中表示，指控兩人參與了一項為期多年的計劃，以欺騙FTX股票投資者，正配合該機構的調查。