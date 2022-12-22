【高盛推介】科網股領漲大市 京東、快手升幅領先
2022年12月22日 12:07
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：國務院常務會議強調支持平台經濟健康持續發展。科網股周四(22日)早段領漲大市。
周三(21日)跌約0.6%的京東集團，周四高開約4%後升幅擴大，最高見234.4港元的過去兩周高位。現報231.2元，升約5.6%，為科網股中升幅領先的個股之一。快手周三升約0.3%，周四高開約3.5%後重上70元水平，最高見72.25元。現報71.05元，升約5.9%，亦為科網股中升幅領先的個股之一。
觀察個股輪證資金流向，京東好倉於上周五(16日)至本周二(20日)共錄得約90萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。
快手方面，好倉於本周二及本周三共錄得約80萬元資金流入。淡倉於本周一(19日)及本周二共錄得約80萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。
京東購25172，行使價291.08元，2023年3月24日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿、低街貨。
京東購29499，行使價313.68元，2023年3月23日到期，實際槓桿6.7倍，價外、低街貨。
京東牛65384，收回價210元，行使價207.2元，換股比率500，槓桿比8.6倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。
京東沽28614，行使價158.9元，2023年4月24日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿、低面值。
京東熊63543，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
快手購23159，行使價92.97元，2023年3月24日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿、低街貨。
快手購24016，行使價88.9元，2023年4月25日到期，實際槓桿4.8倍，貼價。
快手牛66102，收回價60元，行使價57元，換股比率100，槓桿比率5.0倍，相近收回價牛證中街貨最低。
快手沽21950，行使價70元，2023年4月24日到期，實際槓桿3.0倍，貼價。
快手沽29135，行使價60.83元，2023年5月22日到期，實際槓桿2.8倍，中年期、低街貨。
快手熊67225，收回價80元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率5.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。