【高盛推介】科網股領漲大市　京東、快手升幅領先

高盛(亞洲)有限責任公司：國務院常務會議強調支持平台經濟健康持續發展。科網股周四(22日)早段領漲大市。

周三(21日)跌約0.6%的京東集團，周四高開約4%後升幅擴大，最高見234.4港元的過去兩周高位。現報231.2元，升約5.6%，為科網股中升幅領先的個股之一。快手周三升約0.3%，周四高開約3.5%後重上70元水平，最高見72.25元。現報71.05元，升約5.9%，亦為科網股中升幅領先的個股之一。

觀察個股輪證資金流向，京東好倉於上周五(16日)至本周二(20日)共錄得約90萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

快手方面，好倉於本周二及本周三共錄得約80萬元資金流入。淡倉於本周一(19日)及本周二共錄得約80萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

京東購25172，行使價291.08元，2023年3月24日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿、低街貨。

京東購29499，行使價313.68元，2023年3月23日到期，實際槓桿6.7倍，價外、低街貨。

京東牛65384，收回價210元，行使價207.2元，換股比率500，槓桿比8.6倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。

京東沽28614，行使價158.9元，2023年4月24日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿、低面值。

京東熊63543，收回價260元，行使價263元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

快手購23159，行使價92.97元，2023年3月24日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿、低街貨。

快手購24016，行使價88.9元，2023年4月25日到期，實際槓桿4.8倍，貼價。

快手牛66102，收回價60元，行使價57元，換股比率100，槓桿比率5.0倍，相近收回價牛證中街貨最低。

快手沽21950，行使價70元，2023年4月24日到期，實際槓桿3.0倍，貼價。

快手沽29135，行使價60.83元，2023年5月22日到期，實際槓桿2.8倍，中年期、低街貨。

快手熊67225，收回價80元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率5.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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