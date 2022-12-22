道期升28點 美匯指數續企103水平
2022年12月22日 16:11
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●美匯指數報103.88；港匯見7.7930；離岸人民幣(CNH)報6.9858；美元兌日圓報132.03；歐元企1.0636，英鎊處1.2130。金價報1,816美元。布油報82.49美元，紐油報78.962元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升28點。
●市後關注點
21:30 美國12月10日當周持續申請失業救濟人數
21:30 美國上周首次申領失業救濟人數
23:00 美國11月領先指數
●恒生指數全日收報19,679點，升518點或2.71%；國企指數收報6,716點，升216點或3.33%；科技指數收報4,210點，升185點或4.61%。主板成交1,014億港元。https://bit.ly/3FNqVsX
-新股專輯：上美股份曾炒高3%。
-騰訊支援日本通訊工具Metalife，打造元宇宙虛擬形象。
-馬化騰：微信事業群「視頻號」為全公司希望。
●滬綜指收跌13點，石油、鋼鐵及煤炭跌全線跌逾2%，地產股跌0.3%。https://bit.ly/3G8OHRs
●香港經濟：
-創科局：冀未來5年吸100間創科企落戶，《發展藍圖》明公布。
-金發局推ESG資料冊，分享在港可持續發展路徑。
●SWIFT：11月人民幣全球支付佔比升至2.37%。
●微軟遭法國隱私監管機構處予近5億元罰款。
●英國第三季GDP按季跌0.3%，經濟萎縮幅度超預期。
●積金評級料全年強積金投資虧損達1900億元。
●港產B.Duck迎17歲推紀念品，設計人大爆鴨仔身世...
●打造東岸荷里活？Netflix投資70億興建影視製作中心。
●巴西對中國鋁板產品反補貼案終裁出爐，徵稅14.88至14.93%。
●加密貨幣：
-FTX「薯條哥」已被押返美國，兩名「同黨」已認罪。
●日本明年首季鋼鐵產品出口料按年降7.4%。
●聯儲FOMC明年換血料更鴿，卡什卡利或成新鷹王。
●Tesla傳派大中華區總裁朱曉彤往美廠房谷產能。
●英特爾重組顯示卡部門，與同業一決高下。
●日本政府上調明年GDP增長預測至1.5%。
●馬斯克料Twitter明年將實現現金流收支平衡。
●美光出現季度虧損，明年將裁員10%兼停發獎金。