道期升28點　美匯指數續企103水平

●美匯指數報103.88；港匯見7.7930；離岸人民幣(CNH)報6.9858；美元兌日圓報132.03；歐元企1.0636，英鎊處1.2130。金價報1,816美元。布油報82.49美元，紐油報78.962元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升28點。

●市後關注點

21:30 美國12月10日當周持續申請失業救濟人數

21:30 美國上周首次申領失業救濟人數

23:00 美國11月領先指數

-新股專輯：上美股份曾炒高3%。

-騰訊支援日本通訊工具Metalife，打造元宇宙虛擬形象。

-馬化騰：微信事業群「視頻號」為全公司希望。

●香港經濟：

-創科局：冀未來5年吸100間創科企落戶，《發展藍圖》明公布。

-金發局推ESG資料冊，分享在港可持續發展路徑。

●SWIFT：11月人民幣全球支付佔比升至2.37%。

●微軟遭法國隱私監管機構處予近5億元罰款。

●英國第三季GDP按季跌0.3%，經濟萎縮幅度超預期。

●積金評級料全年強積金投資虧損達1900億元。

●港產B.Duck迎17歲推紀念品，設計人大爆鴨仔身世...

●打造東岸荷里活？Netflix投資70億興建影視製作中心。

●巴西對中國鋁板產品反補貼案終裁出爐，徵稅14.88至14.93%。

●加密貨幣：

-FTX「薯條哥」已被押返美國，兩名「同黨」已認罪。

●日本明年首季鋼鐵產品出口料按年降7.4%。

●聯儲FOMC明年換血料更鴿，卡什卡利或成新鷹王。

●Tesla傳派大中華區總裁朱曉彤往美廠房谷產能。

●英特爾重組顯示卡部門，與同業一決高下。

●日本政府上調明年GDP增長預測至1.5%。

●馬斯克料Twitter明年將實現現金流收支平衡。

●美光出現季度虧損，明年將裁員10%兼停發獎金。