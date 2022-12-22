【產經直播】港股假期前要趁早食胡？

證監會、國常會日前公布支持措施，力撐平台經濟平穩持續發展，港股冬至日(22日)高開376點後穩步上揚，在科技股幫忙推高指數的情況下，恒指最多升574點，收市報19,679點，升518點，成交1,014億元，聖誕節假期前夕，港股有胡要趁早食？

科指走勢偏強，內地繼續支持平台經濟平穩發展，ATMXJ今日都反彈不少，靠消息帶動，冇貨仲可以追落後？

近日不斷有內房配股，但國策繼續撐腰，中證監准許符合條件的內房「借殼」上市房企，房地產和建築等相關行業上市公司可實施涉房重組，消息刺激內房物管板塊一度抽升，惟升幅很快收窄，消息對板塊的利好作用有限？

資金再落鑊炒內需股，有傳內地明年將放寬入境隔離限制，加上日前北京宣布位於地下密閉空間的酒吧、KTV、網吧、健身等場所恢復經營及堂食措施，餐飲股受刺激集體向上；另外，憧憬內地繼續復常，體育用品股亦將迎來復甦期，板塊同步向上，內需股要點揀好？

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