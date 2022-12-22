會財局發「審計焦點」　提醒核數師關鍵事項及範疇

為確保審計質素，會計及財務匯報局(會財局)發布「審計焦點」，旨在提醒核數師在執行2022年審計工作時，應考慮和特別留意的關鍵審計事項和範疇。查察部主管賴翠碧重申，經濟環境不時變化，核數師應定期審視審計風險，適時修訂審計策略，以保證審計質素。

她強調，為確保審計工作順利進行，核數師目前應已完成執行審計計劃，或正準備執行審計計劃。核數師應當盡早開始籌劃審計，深入了解審計客戶及其業務，並與客戶溝通以了解其業務是否有任何重大變化或是否需要重新評估風險。

她又指，在當前動盪的經濟環境下，核數師應保持警惕，留意加息和通脹壓力如何影響減值評估、收入確認、持續經營評估和潛在的欺詐風險。

在執行年終審計時，會財局列出7個重要事項，提醒審計人員要特別注意，包括審計師的獨立性是審計的基石；直接監督和現場審查；提高職業懷疑和挑戰現狀；共同的審計重點領域；文件是審計工作的證據；必要時與管理層、治理層和監管層進行有效溝通；後期更換審計師。

值得留意的是，會財局早於10月下旬已公開表示關注上市公司核數師，於財務報告刊發前一個月或更短時間辭任。該局在焦點報告中提到，審計師應努力完成審計，而不是試圖通過辭職來逃避對財務報表做出不利報告的責任。

該局又指，新任審計師需要通過與即將離任的審計師溝通，以了解是否存在任何未解決的審計問題，並評估他們是否有能力在接受任何新的客戶關係和參與之前解決這些問題。另外，新任審計師必須適當地規劃他們現有客戶和項目組合所需的資源，並批判性地評估他們執行高質量審計的能力。

另外，在加息和通脹壓力下，會財局認為，審計師應進行欺詐風險評估，因為管理層可能面臨更大的財務報告壓力，以欺詐實現財務目標；特別留意與客戶簽訂的合同收入入賬的長期合同；以實際利率、折現率、加權平均資本成本等關鍵假設為基礎的金融資產和非金融資產的減值評估，以及現金流量預測可能受到利率和通貨膨脹率變化的影響；持續經營評估等。