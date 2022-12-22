報告：亞太區消費大致返疫前　依賴旅業經濟體尤其受惠

Mastercard經濟研究所(Mastercard Economics Institute)發布2023年度經濟展望報告，亞太及中東地區首席經濟學家David Mann表示，隨着東北亞地區陸續放寬邊境防疫限制，亞太地區2023年勢帶來變數，目前消費已大致回復至疫情前水平，為「通關熱潮」鋪路，加上旅遊、酒店服務和體驗佔總消費開支比率穩健，意味依賴旅遊業的經濟體將尤其受惠。

2023年度經濟展望報告評估了將繼續影響包括香港和亞太區在內的全球各地經濟環境的四大主題─「高利率和住屋」、「低消費和貨比三家」、「價格與消費喜好」以及「需求衝擊和多渠道行銷」。

報告指出，過去多年樓市熾熱，高利率和按揭息率將會加重生活成本，大幅改變消費模式。該報告預料2023年大部分已發展國家住屋相關的消費佔所有支出將會下跌約4.5%，低於疫情前水平。

亞太區內，部分市場的家庭將面臨比其他市場的家庭更沉重的按揭負擔。澳洲的按揭負擔佔可支配收入177.5%，排名較高，說明家庭冒着過份依靠按揭債務置業的風險更高，新加坡和中國內地家庭的按揭負擔分別為86.2%和66.8%，面對風險相對較低。香港的按揭負擔是居民可支配收入的59.6%，表示香港家庭因過分依靠按揭債務置業而導致負擔過重的風險亦較低。

此外，由於食品和能源在消費預算中佔比較大，低收入家庭將尤其受壓。自2019年至2022年，高收入家庭的可支配開支的增長速度是低收入家庭的近兩倍，但隨着通脹正常化，這個差距將顯著縮窄。經濟研究所預期，已發展經濟體的平均通脹率由2022年第四季的7.1%按年回落至2023年第四季的3.1%，說明來年通脹壓力將有所紓緩。

報告又提到，亞太區的消費已大致回復至疫情前水平，在香港和新加坡等高收入地區，重開邊境的熱潮持續，零售增長勢頭由食品和能源等必需品延伸至旅遊和非必需消費品。在馬來西亞和泰國等中低收入國家，日常生活消費類別如服裝和食品則持續強勁。聚焦香港市場，富裕與非富裕持卡人的可支配開支分別上升63.1%及30.7%，兩者相差32%，意味疫情期間較高收入家庭對物價上漲的承受能力較高，低收入家庭則需要較大幅削減可支配開支。

Mastercard經濟研究所預計，2023年旅遊、酒店服務和體驗佔總消費開支的比例將持續提升，相反昂貴耐用品的佔比則會下跌。

價格與消費喜好方面，整體消費在通脹下保持韌性，消費者選擇價格相宜的品牌，同時希望購買划算的必需品，以維持現有生活狀態。全球消費者今年到雜貨店的購物次數比2019年多31%，部分源於避免因大手囤糧而造成浪費，而他們每次造訪所花費的平均金額亦下降約9%4。經濟研究所預測，除非食品通脹放緩，否則此趨勢將延續到2023年。