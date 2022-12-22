萊坊：明年港島中區甲廈租金續跌3至5%

萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》指出，港島區寫字樓市場持續波動，租金下行，11月整體中區甲級商廈平均呎租約106.4港元，按月下跌約1.8%，按年則下挫達6.3%。九龍區寫字樓租金則維持平穩，租金有見底迹象，上月尖沙咀甲廈平均呎租約55.6元，按月只低約0.1%，較去年同期跌約2.3%。

該行指出，直至2025年，港島區將有350萬方呎新寫字樓供應，主要集中在中環和鰂魚涌，加上現時空置率高企，預計商廈租金將面臨壓力，並繼續向下，故預計2023年寫字樓需求將持續低迷，全年港島區整體租金將下跌3%至5%。

至於上月九龍區商廈市場租金保持穩定，電子產品和採購公司仍然是主要的需求驅動力，預期短期內該區寫字樓市場將保持疲弱，但隨着內地即將重新開放邊境，以及香港放寬大部分旅行限制，預計內地和跨國公司租戶將重返市場，該區租金明年變幅將由不變至輕微上升約3%。

該報告亦提到，政府發放新一批消費券，加上聖誕節和新年假期臨近，本地零售市場已逐步復甦，零售銷售額將會回升，但由於零售商舗維持高空置率，預計明年不會出現明顯反彈，整體零售租金將繼續受壓。

而本港住宅市場因利率上升和本地經濟疲弱，繼續打擊買家入市情緒，令交易量大幅下跌，目前實際按揭利率超過3%，已經開始對業主的購買力有一定的影響，市場持續低迷且失去動力。在一般住宅市場，受移民潮影響，住宅蝕讓宗數增加。部分業主急於出售物業，願意大幅度減價出售。另外，由於業主願意為準買家提供更大的議價空間，豪宅市場表現較佳。

該行預計，住宅市場活動在農曆新年後才會回升，明年全年一般住宅樓價會下跌5至10%，豪宅樓價則由不變至下跌約5%。