日央行「聖誕大禮」嚇窒　投資者急逃離美債ETF

外媒報道，日本央行周二(20日)日前宣布修改孳息率曲線控制計劃(YCC)，此突然舉動讓交易員措手不及，並引來投資者逃離美國國債。外媒數據顯示，周二有近12億美元(約93.6億港元)，從280億美元規模的iShares 20年期以上美國國債ETF(TLT)流出，這一撤出行動，也創下該ETF今年1月以來最大單日資金流出。

鑑於日本投資者是美國國債的最大外國持有者，此舉被視為是針對日央行政策調整所做的回應。儘管日央行表示，最新決定是為了增強其長期貨幣寬鬆政策的可持續性，但許多經濟學家及投資者仍將其解讀為，這是日央行貨幣政策最終正常化的初步步驟。

Academy Securities宏觀策略主管Peter Tchir表示，考慮到日本國內較高的孳息率，可能意味着買美債的日本投資者，會隨着時間而減少，這引發美債市場資金外流。他表示，日本投資者是非日圓計價債券的大買家，因為以前他們國內的孳息率非常低。因此，目前令人擔憂的是，隨着外匯對沖的減少，日本持有人將出售美元債券。Tchir又指，雖然不需過於擔心，但這帶來賣出美債或是獲利了結的藉口。

美國銀行則認為，近期美債的拋售壓力更多來自美國國內，從中期來看，美國經濟是否陷入衰退，可能才是決定美債拋售會否持續的關鍵。