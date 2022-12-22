【樓價續冧】沽貨多損手！荃灣「窮人恩物」3年帳蝕11%

樓市調整，「麵包」價持續回落，近期不少業主都願以低於購入價出貨蝕讓。曾被譽為「窮人恩物」的荃灣樂悠居，有一房單位剛售488萬元，約3年多帳面蝕讓逾11%。就連將藍隧道通車的將軍澳，區內蔚藍灣畔做價亦跌穿4年前價位，期內帳面貶值約近5%。

美聯姚偉明表示，上述樂悠居低層6室，實用面積約312方呎，辣招鬆綁約半年，叫價隨着樓價一直調整，每方呎價約15,641元。資料顯示，原業主2019年5月以550萬購入，持貨逾3年多帳面虧蝕62萬元。

早年熱炒的迷你單位亦成為「燒燶麵包」。市場消息透露，屯門弦海一個實用面積約224方呎單位，開放式設計，市傳售價約345萬元，呎價約15,402元。單位於2019年購入，帳面貶值約50萬元，樓價跌幅約13%。

將軍澳本月已錄逾200宗二手買賣，區內樓價仍未有支持。利嘉閣黃金欽稱，區內蔚藍灣畔1座中層F室，實用面積約652方呎，套三房間隔，開價1,130萬元，近日減至923.5萬元售出，呎價約14,164元。原業主2018年以約970萬元購入，持貨約4年帳面蝕約46.5萬元，帳面貶值約4.8%。

即使近10年前入市業主，沽貨都隨時「輸凸」。中原廖忠堅透露，油塘OCEAN ONE高層B室套三房戶，實用面積約772方呎，降價112萬元，以1,088萬元易手，呎價約14,093元。原業主於2013年12月以1,081萬元買入，持貨約9年帳面僅賺7萬元。是次成交料蝕使費。