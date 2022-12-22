【輸錢趨多】11月二手樓成交蝕讓比例增至16.9%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市況低迷，連環加息及疫情升溫等一眾負面因素持續打擊業主沽貨心態，減價蝕讓個案蔚然成風，導致轉手獲利比率及賺幅雙雙再挫。

綜合土地註冊處資料所得，2022年11月份全港1,525宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，要蝕錢賣樓的個案多達257宗，為過去12年多(147個月)以來，首度按月突破二百宗蝕讓的水平。蝕讓佔比按月亦大升5.3個百分點至16.9%，為自2009年八月以來逾13年的按月新高，並連續兩月衝破一成水平。而平手的個案則有16宗，佔比也增至1%。

至於帳面獲利個案共1,252宗，佔比82.1%，較前月再跌5.5個百分點，連跌7個月，創2009年8月以來的160個月(即逾13年)新低。

按物業區域劃分，11月份新界區表現最佳，佔84%獲利，為比率最高的分區，惟按月亦跌3個百分點，其次為港島區，報79.9%，按月跌8.2個百分點。至於九龍區表現遜色，只錄得79.3%，且按月大跌9.6個百分點。

另外，數據顯示今年11月份每宗私宅轉手個案平均賺幅只達45.1%，按月急跌12.8個百分點，創自2012年2月後的近129個月(即近11年)新低。11月份，帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例為36.9%，按月跌2.3個百分點，共錄562宗。

此外，上月10個獲利登記最多的屋苑，當中不再有百分百獲利的屋苑，獲利成功比率最高的屋苑為天水圍嘉湖山莊的90%，其次是將軍澳中心的88%。此10個屋苑當中，每宗平均賺幅介乎最少的17.1%至最多的89.7%不等。當中嘉湖山莊成為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑。

至於上月榜內賺幅最低者為樓齡相對較低的將軍澳日出康城，平均每宗只賺約17.1%，而次低者為大嶼山愉景灣的25.1%。

陳海潮指出，11下旬，市況持續淡靜，一手新盤推售反應一般，二手同告冷清，加上期間疫情逐漸升溫，至12月單日確診人數回升至逾萬宗水平，另外市場又憂慮月中息口持續上升；致使較多業主仍急於出貨，當中不乏持貨期較短者，故明顯拉低獲利比率及賺幅。

展望12月份，本月截至16日為止的上半月，二手私宅轉手獲利比率進一步回落至81.8%，而當中損手的比例更增至17.4%，預期整月在基本市況無大變化下，全月獲利比率及平均賺幅料維持在相若水平震盪。