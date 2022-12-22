北角655呎三房兩個月劈130萬沽　做價較2年前低18%

港島單幢樓做價「時光倒流」，北角昌苑一個中層原則三房戶，約兩個月減價130萬元，並以770萬元售出，較兩年前同類高層單位做價回落約18%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角昌苑中層D室，實用面積約655方呎，原則三房間隔，最終成交價770萬元，呎價約11,756元，售價比較約2年前高三層單位的成交價回落大幅回落18%，原業主於今年10月叫價達900萬元，減價130萬元成交，減幅約14.4%。

●中原劉子峻稱，鰂魚涌南豐新邨12月錄得5宗二手買賣，屋苑2座低層E室，實用面積約516方呎，三房間隔，有裝修，以668萬元售出，呎價約12,946元，原業主於2011年以440萬元買入，持貨約11年帳面獲利228萬元，單位升值約52%。

●利嘉閣丁培鴻指，鰂魚涌康蕙花園1座中層E室，實用面積約524方呎，三房間隔，成交價700萬元，呎價約13,359元，低市價約6%，新買家觀望樓市逾半年，見樓價已回落15%，於是把握時機入市。

●中原冼子明透露，柴灣居屋山翠苑C座中層8室，實用面積約379方呎，兩房間隔，享山景，以383萬元易手，呎價約10,105元，新買家屬於用家，於3個月前已打算購入同類型單位，當時市值500多萬元， 最樓價跌穿400萬元， 即時購入單位自用。

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九龍區

●中原郭麗娟表示，茶果嶺麗港城18座中高層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，享開揚景，放盤3個月，最初開價680萬元，期間多次調整叫價，以638萬元成交，呎價約12,340元。

●香港置業楊潤彬稱，鑽石山夾屋悅庭軒1座中層A室，實用面積約449方呎，兩房間隔，以690萬元放盤僅3日，即獲區內客接洽，議價後減價50萬元，自由市場以約640萬元成交，呎價約14,254元，低市價約5%。

●中原許永生指，長沙灣碧海藍天3座高層E室，實用面積約505方呎，兩房間隔，望海景，最初開價930萬元，議價後最終降價73萬元或約8%，以857萬元易手，呎價約16,970元，新買家為外區客。

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新界區

●美聯林振聲表示，將軍澳海天晉3座中層A室，實用面積約978方呎，套四房連儲物室間隔，外望跨灣大橋一帶，放盤超過1年，終獲外區買家以1,880萬元承接，呎價約19,222元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區12月暫錄約70宗二手買賣，其中帝琴灣凱琴居10座中層A室，實用面積約1,109方呎，套三房間隔，開價約1350萬元，議價後以1,280萬元易手，呎價約11,542元，新買家為換樓客。

●美聯李天傑稱，馬鞍山海典居6座高層E室，實用面積約558方呎，兩房間隔，原業主願意減價，終以734萬元成交，先後累減86萬元，呎價約13,154元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍居屋海福花園3座中層G室，實用面積約409方呎，兩房間隔，望山景，已補價自由市場開價660萬元，放盤兩個月，累減80萬元，減幅約12.1%，終以580萬元沽出，呎價約14,181元。

●中原侯惠良表示，大圍區12月暫錄約27宗二手買賣，其中居屋景田苑F座中層5室，實用面積約447方呎，兩房間隔，放盤時開價約650萬元，其後減至500萬元，議價後已補價自由市場售495萬元，呎價約11,074元，累減155萬元，新買家為用家。

●中原黎宗文指，沙田及大圍區12月暫錄約93宗二手買賣，其名城暫錄約4宗，盛世5座北翼中層D室，實用面積約752方呎，套三房間隔，7月放盤時叫價約1,560萬元，11月減至1,328萬元，議價後以1,280萬元易手，呎價約17,021元，累減280萬元。

●中原敖國偉稱，沙田市中心12月暫錄約9宗二手買賣，沙田新城市廣場3期紅棉閣中層F室，實用面積約652方呎，三房間隔，7月放盤時叫價約1,150萬元，最終以1,028萬元沽出，呎價約15,767元，合共累減122元，新買家為區內換樓客。

●中原王勤學透露，元朗區12月錄得約72宗二手買賣，佔半數於最近十日錄得，其中新元朗中心4座低層D室，實用面積約485方呎，兩房間隔，叫價608萬元，減價30萬元，減幅約5%，以獲578萬元承接，呎價約11,918元。

●中原羅偉蓮表示，元朗錦綉花園本月錄約9宗二手買賣，包括H段2街雙號屋，實用面積約848方呎，連約928方呎花園，開價約950萬元，減至938萬元沽，呎價約11,061元，原業主於1977年以9.8萬元一手買入，持貨約45年帳賺約928.2萬元，升值約95倍。

●利嘉閣朱子華指，元朗溱柏5座低層F室，實用面積約469方呎，一房連儲物房間隔，望內園池景，以約495萬元易手，呎價約10,554元，屋苑12月暫錄兩宗，現時有約120個放盤，入場費400萬元起。

●祥益黃慶德稱，屯門新屯門中心6座低層A室，實用面積約501方呎，兩房間隔，原業主有意換樓，累積減價達82萬元，區內首置客鍾情單位附裝修，加上考慮到屯赤隧道通車及未來南延綫，決定以428萬即睇即買自用，呎價約8,543元。

●世紀21天生黃海波稱，屯門黃金海岸1座高層A室，實用面積約685方呎，套三房間隔，望海景，放盤8個月，原先叫價780萬元，獲用家洽購，減110萬至670萬元承接，減幅約14.1%，呎價約9,781元。

●中原鍾宏遠表示，屯門翠林花園C座高層7室，實用面積約429方呎，兩房間隔，叫價430萬元，經買家議價後，減價12萬元，以418萬元沽出，呎價約9,744元，新買家為同區租客。

●美聯陳偉明指，荃灣荃威花園H座低層2室，實用面積約473方呎，兩房間隔，享山景，附新裝修，內地回流的首置客，原業主見易手已有獲利，議價後終以368萬元成交，呎價約7,780元，原業主持貨約17年，帳面獲利約270.5萬元。

●中原丘漢偉稱，荃灣居屋尚翠苑B座中層3室，實用面積約439方呎，兩房間隔，10月在未補價第二市場以618萬元放售，連裝修及全屋傢電，吸引「白居二」上車客承接，連番議價後，減至576.5萬元成交，呎價約13,132元。

●利嘉閣鄺皓聰透露，青衣青怡花園6座中層C室，實用面積約547方呎，套三房間隔，望內園景，原業主早前開價約600萬元，議價後略為減價約16.2萬元，近期以約583.8萬元易手，呎價約10,673元。

●香港置業熊建明表示，馬灣珀麗灣27座中層A室，實用面積約507方呎，兩房間隔，10月初時以595萬元放售，美國及本港加息後，叫價一度降至560萬元，新買家數度還價，終減至520萬元售出，成交價時間倒流至2017年水平，呎價約10,256元。

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