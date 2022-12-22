美股道指跌逾450點　AMC擬配股挫逾一成

美股跌勢加劇，道指挫451點，報32,924點；標指挫58點，報3,819點；以科技股為主的納指挫227點，報10,482點。恒指夜期報19,468點，跌212點，低水211點。

連鎖戲院AMC宣布配股，其股價挫逾14%。

【22︰30】美國經濟異常強勁，意味美國聯儲局將有條件繼續加息。美股周四(22日)早段全線向下，道指跌298點，至33,078點；標指跌43點，至3,834點；以科技股為主的納指跌159點，至10,549點。

美國第三季實際國內生產總值(GDP)以年率計按季增幅終值向上修訂至3.2%，前值為2.9%，消息刺激美匯指數向上，現升0.17%。另外，上周首次申領失業救濟人數增加2,000人，至21.6萬人，少過預期的22.2萬人；截至前周止持續申領人數則減少6,000人，至167.2萬人，少過預期的167.5萬人。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,485點，跌195點，低水194點。

周三公布的美國諮商會12月消費信心指數出乎意料錄108.3，遠高過預期的101，並扭轉連續兩個月跌勢，而根據消費者對收入、商業和勞動力市場狀況的短期前景評估，預期指數同月錄82.4，高過上月的76.7。一向詞鋒銳利的諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)對數據感到懷疑，並在社交平台發推文稱，隨着今年快將完結，人人都了解到經濟狀況不濟，但根據諮商會數據卻是「公眾以外」的看法。

企業消息方面，美國連鎖戲院集團AMC表示，曾有意收購目前已申請破產保護的英國連鎖戲院營運商Cineworld在美國和歐洲的戲院，惟最終談判沒有繼續，亦不確定會否恢復洽談。

AMC亦於周四公布一項集資計劃，透過發行交易代碼為「APE」的優先股予其中一位債權人Antara Capital，籌集1.1億美元的資金。與此同時，AMC亦會另外發行9,100萬股APE予該名債權人，以代替償還1億美元本金的債務。AMC股價跌17.92%。

美國運動品牌Under Armour公布，委任國際連鎖酒店集團萬豪國際總裁Stephanie Linnartz出任其行政總裁，取代之前離職的Patrik Frisk，將於明年2月27日履新。公司稱，Linnartz引領萬豪作數十億美元的數碼化轉型，以及透過持續的品牌創新擴展集團規模等良好往績，有信心她能帶領Under Armour發掘重大機遇，該企跌2.12%。