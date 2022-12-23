東方日報B1：積金全年恐勁蝕1907億

今年環球股市大動盪，直接影響一眾打工仔強積金表現。強積金研究機構積金評級預期，今年強積金累計虧損1,907億元，跌幅為16.15%；而計入強積金供款後，人均勁蝕2.9萬元，其中，中、港、美3大股市基金齊齊攬炒！幸而，沉寂多時的港股，11月開始市況終見改善，昨日更以升市過冬至，恒指單日進帳518點，當中以內需及科網股表現最佳，且看在兩地經濟逐步走出疫情而朝向正常化下，港股這個勢頭能否在明年延續。

積金評級表示，受月內美國和全球股市下跌影響，預計今年全年強積金蝕超過1,900億元。不過，隨着金融市場在節日期間保持平穩，截至年底止的強積金總資產仍有1.046萬億元，亦即457萬名強積金成員的平均帳戶結餘約22.86萬元。

按資產類別劃分，該機構指出，香港及中國股票基金、美國股票基金將是今年數一數二差的資產類別，兩者全年累計虧損高達20%，是自2008年次按危機以來再次出現。惟作為強積金最大資產類別的香港及中國股票基金，有望在今個月錄得連續第二個月正回報，為明年股市提供動力，所以對此審慎樂觀。

至於周四冬至，港股大挾淡倉，重上10天線(19,474點)，且連升第二日累漲584點。恒指早段高開376點或1.96%後升勢持續，曾升574點或2.99%，高見19,735點，最終收報19,679點，升2.7%。成交亦由兩個半月低位反彈，急增逾46%至1,014.69億元；北水淨買入7.7億元。

此外，日資大行大和重申，對內地互聯網行業看法正面，指內地放寬防疫政策、宏觀經濟改善及股票回購將是近期內地互聯網行業的催化劑，本月首選股份依次序為美團、騰訊、阿里巴巴及拼多多。

元宇證券基金投資總監林嘉麒估計，港股年底企在20,000點收爐機會很高，在政策因素扶持下，資金持貨過聖誕及新年的意欲大，不過要慎防明年初大市出現獲利回吐，因1月乃傳統的轉倉月份，惟料調整幅度未必太深。

不過，美資大行高盛最新表示，留意到最近數周本港散戶一直減持股票，反映對後市反彈缺乏信心，冀將資金轉至更安全的資產。該行又指，雖然全球基金及內地投資者湧入股市，但散戶正在減持藍籌，目前散戶持股量市值估計2,100億美元，佔市場自由流通量8%，當中大型股佔70.1%、中型股及小型股分別佔20.2%及9.7%，於一年前該比例為68.4%、22%及9.7%。