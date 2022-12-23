內地前官員：房地產市場正築底　不走調控舊路

允「借殼」恒大惹回A猜想

上月已表態金融支持有助樓市軟着陸的盛松成坦言，房地產調控不會重回舊路。現時房企出現資金鏈緊張和房地產風險，反映的並非政策方向問題，而是政策調整實施的強度、節奏及疫情的影響。他判斷，只要壓實地方政府落實保交樓、穩民生責任，房企落力自救等情況，市場預期將有望改善，故料樓市降幅會收窄，逐漸趨平穩。

事實上，內地二手樓價「倒掛」高過新樓的樓市過熱現象降溫，曾被視為廣州二手樓市調控重大一擊的二手樓參考價機制，近日甚至傳出退場消息。該機制於去年8月推行，由於參考指導價遠低於業主掛牌價和實際成交價，且與銀行放貸額度掛鈎，導致二手樓市交投隨之轉冷。

廣州擬取消二手參考價

據報地產中介平台的頁面顯示，參考價身影已消失，改為顯示房源真實叫價。雖然涉及中介平台否認已取消指導價，僅稱掛出市場價是為了讓周邊業主或買方有更多的參考，但有多家廣州銀行人士指，當地二手樓按揭放款已不按參考指導價，而是按成交價和評估價孰低原則來放款。