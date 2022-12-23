內地前官員：房地產市場正築底 不走調控舊路
2022年12月23日 02:00
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
內地房地產市場在冬至前夕，獲中國證監會送暖，表明允許符合條件的房企「借殼」已上市房企，允許房地產和建築等密切相關行業上市公司實施涉房重組，加上中國人民銀行調查統計司前司長盛松成估計，內房市場正處築底階段，不再大幅下降。內房股周四早段股價隨即抽高，但僅個別房企如融信中國(03301)能漲逾一成收市，該企股價曾急飆33%，全日收報1.11元，仍升11%，結束3連跌。
允「借殼」恒大惹回A猜想
中證監特別提到，要引導金融機構支持房地產行業重組併購，又允許房企「借殼」同業上市，引發中國恒大(03333)重新借殼A股上市的猜想，曾為恒大借殼對象的深深房A昨亦收升3.58%。港股方面，龍光集團(03380)更升逾7%，惟其他內房股普遍在高位遇阻，如綠城中國(03900)由最多升逾3%，倒跌7.71%收市，連跌3日。
上月已表態金融支持有助樓市軟着陸的盛松成坦言，房地產調控不會重回舊路。現時房企出現資金鏈緊張和房地產風險，反映的並非政策方向問題，而是政策調整實施的強度、節奏及疫情的影響。他判斷，只要壓實地方政府落實保交樓、穩民生責任，房企落力自救等情況，市場預期將有望改善，故料樓市降幅會收窄，逐漸趨平穩。
事實上，內地二手樓價「倒掛」高過新樓的樓市過熱現象降溫，曾被視為廣州二手樓市調控重大一擊的二手樓參考價機制，近日甚至傳出退場消息。該機制於去年8月推行，由於參考指導價遠低於業主掛牌價和實際成交價，且與銀行放貸額度掛鈎，導致二手樓市交投隨之轉冷。
廣州擬取消二手參考價
據報地產中介平台的頁面顯示，參考價身影已消失，改為顯示房源真實叫價。雖然涉及中介平台否認已取消指導價，僅稱掛出市場價是為了讓周邊業主或買方有更多的參考，但有多家廣州銀行人士指，當地二手樓按揭放款已不按參考指導價，而是按成交價和評估價孰低原則來放款。
不過，投行花旗對個別房企看法仍較審慎。該行分別大手調高富力地產(02777)及碧桂園(02007)目標價50%及15.68%，最新上望1.65元及2.95元，但同時削減綠城中國、遠洋集團(03377)及萬科企業(02202)目標價約18.47%、4.16%及5.66%。另據上海清算所披露，萬科擬發行第5期中期票據，發行規模上限為37億元人民幣。