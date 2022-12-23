【危機解除】能源供應足　歐天然氣價曾跌6%見半年低

隨着冬季來臨，歐洲天氣未如預期般寒冷，加上源源不絕的液化天然氣(LNG)輸往歐洲，供應充足加上需求一般，導致當地天然氣價格大幅回落。作為參考指標的荷蘭TTF天然氣期貨價格，於日前失守每兆瓦時100歐元後跌勢不止，昨日曾低見每90.905歐元，跌幅達6.84%，不僅創下半年新低，甚至低過去年同期俄烏戰爭未爆發前的水平！

歐盟統計局稱，為應對能源危機，歐盟國家過去4個月的天然氣消耗量減少了20%，整體好過8月時設定的15%目標，體現了歐洲諸國在減少能源需求方面的努力。其中，除了馬耳他和斯洛伐克最近4個月的天然氣消耗量增加不到10%，其他所有歐盟成員都有所下降；芬蘭消耗量與2017至2021年同期相比更大減53%；塞浦路斯則是唯一不使用天然氣的歐盟成員國。

分：冬天不太冷 需求回落

貿易公司Energi Danmark A/S報告指出，下周歐洲氣溫料下跌至正常冬季的平均水平，惟1月出現「溫和天氣」的機會似乎較高。ICIS天然氣分析主管Tom Marzec-Manser表示，今年寒流威力不大，加上聖誕期間工業用氣需求向來會減少等因素，都推動天然氣價格下行。

在這之前，歐盟亦通過天然氣期貨合約價格上限，規定為每兆瓦時不能高於180歐元。就目前情況來看，俄羅斯為報復歐盟而大幅減少輸往歐洲天然氣的行動，似乎沒甚麼成效。

不過，這些未能運往歐洲的俄國天然氣另有出路。內地傳媒報道，位於俄國伊爾庫茨克州的科維克塔天然氣凝析氣田，與「西伯利亞力量」天然氣管道線路科維克塔-恰揚達段已投入營運，意味該管道項目已全線貫通。

分：美庫存減 油價曾漲2%

「西伯利亞力量」管道於2014年9月開建，全長約3,000公里，直達布拉戈維申斯克市的中俄邊境，與中俄東線天然氣管道共同構成中俄東線天然氣管道項目。從2019年起，俄羅斯開始通過該管道向中國供氣，輸氣量逐年增長，最終達到每年380億立方米，合同期30年。

另美國能源情報署(EIA)公布，上周原油庫存大減589.4萬桶，減幅遠超市場預期的16.7萬桶。紐約期油昨曾漲2.05%至每桶79.9美元；布蘭特期油漲1.97%至84.21美元。