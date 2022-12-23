內地11月半導體設備進口額縮四成

中國海關總署統計顯示，內地11月半導體生產設備進口金額按年急跌42.05%至22.8億美元(約177.84億港元)，再創2020年5月之後新低，也是今年最大單月跌幅。業界相信，即使這與內地經濟疲弱有一定關係，跌幅如此大亦反映美國政府10月封殺中國取得尖端晶片設備的殺傷力。

華府10月初的封殺令主要針對16納米或以下製程邏輯晶片、128層或以上NAND記憶體、18納米或以下製程DRAM晶片，不久隨即傳出美國刻蝕機巨頭泛林集團(Lam Research)和應用材料(Applied Materials)等暫停支援服務。11月份中國從美國進口的半導體設備金額按年減少49.49%至3.49億元，跌幅比前一個月的44.2%略為擴大。

現時市傳美國有望把日本和荷蘭「拖下水」，一起限制對華出口設備，其中受害最大的必是日本，事關2019年1月以來的資料顯示，論金額計，日本才是中國最大的半導體設備來源地，上月進口金額按年亦急跌40.67%至6.87億元，以光刻機聞名的荷蘭則按年跌60.14%至1.41億元。

進口管制刺激自主研發

進口管制愈來愈嚴激發內地自主研發的步伐，內地半導體公司今年境內集資額高達120億美元(約936億港元)，為去年大約3倍，其中的「集資王」乃今年8月登陸上海科創板的圖像處理器(GPU)晶片開發商海光信息。