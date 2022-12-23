溫灼培：加息恐觸發新歐債危機

上周四歐洲央行的議息會議，揚言會擴大加息打擊通脹，有關言論於過去周末引來意大利的強烈抗議。意大利財長謂，歐央行的行動將會嚴重損害區內高債務成員國，當中包括意大利。反觀法國，對歐央行的加息雖不抗拒，但法國央行就隨即降低該國明年經濟增長預測，由原先估計全年可有0.5%增長降到只有微弱的0.3%增長，今年全年經濟增長則估計有2.6%，並揚言不能排除明年經濟甚至有陷入收縮的可能性。

南歐經濟實力惹憂

對於上述情況，歐央行副行長周一為該行的貨幣政策作出辯護，指不會放棄保持通脹目標於2%的做法，否則該行將會失去公信力。現時市場關注歐央行的加息行動會否為南歐國家帶來新一輪的債務危機。

從利率期貨價格變化顯示，現市場估計於明年2月2日議息會議，歐央行加息0.25厘是共識，至於加息半厘的機率也高達八成。

上周歐央行及美國聯儲局都揚言會加大加息步伐，但歐洲卻明顯缺乏加息的經濟基礎，這難免會令人質疑其加息力度。不過，按利率期貨價格變化顯示，市場依然估計歐央行明年有機會加息1.25厘，把其息率推上3.25厘水平才見頂，但實際情況如何還待觀察。歐元方面，技術上料於1.07美元阻力大，提防有下調壓力。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培