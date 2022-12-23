陳鳳珠：內地明年將繼續加大政策支持力度

中央經濟工作會議指出明年將會着力擴大內需，將恢復和擴大消費放在優先位置，增強消費能力、改善消費條件、創新消費場景，多管道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。內地11月份社會消費品零售總額按年下跌5.9%至3.86萬億元人民幣(下同)，除汽車以外的消費品零售額按年下降6.1%至3.48萬億元。

內地11月因受疫情衝擊，消費市場明顯受壓，但網上消費出現較快增長，隨着優化疫情防控措施落實，料內需將會逐步回穩。至於今年首11個月的社會消費品零售總額按年微降0.1%至39.92萬億元，除汽車以外的消費品零售總額按年微跌0.2%至35.85萬億元，反映今年首11個月的零售消費與去年相若，並未因今年多次防疫封控而出現顯著下跌。預期內地逐步放寬防疫管控，實體店渠道的消費將會釋放，加上國策扶持，明年消費市道有望顯著復甦。

除此之外，中央經濟工作會議重點講述房地產市場，確保房地產市場平穩發展，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，推動行業重組併購，有效防範化解優質房企風險，改善房企的資產負債情況。另外，各地要因城施策，支持剛性和改善性住房需求，探索長租房市場建設，並堅持「房住不炒」的定位，推動房地產行業向新發展模式平穩過渡。

今年首11個月的全國固定資產投資按年增長5.3%至52萬億元，其中房地產開發投資按年下降9.8%至12.39萬億元。相信近期內地積極落實穩定房地產市場的政策，以改善房企資金鏈緊張情況，料明年房地產開發投資或會逐步回穩。

同時，國統局公布的11月一線城市商品住宅銷售價格按年漲幅有所回落，二、三線城市住宅銷售價格按年跌幅收窄。11月一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上升2.5%及1.2%；二線城市的新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降1.2%及3.2%；三線城市的新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降3.9%及4.8%。由於二、三線城市的樓價跌幅收窄，料整體樓價走勢將漸趨穩定。

安里證券研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）