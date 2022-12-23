道指跌348點　金價低收1.6%

●踏入亞洲時段，美匯指數上升，報104.39；港匯見7.7941；離岸人民幣(CNH)報7.0058；美元兌日圓處132.33；歐元報1.0601，英鎊報1.2039。金價處1,793.4美元。布油報81.69美元，紐油報78.35美元。比特幣變動不大，報1.68萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水300點。

●道指收報33,027點，跌348點或1.05%；標指收報3,822點，跌56點或1.45%；納指收報10,476點，跌233點或2.18%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19,345點，跌333點。

●即月恒生指數夜期收報19,261點，跌419點，低水418點，成交20,820張。

●紐約期油收報每桶77.49美元，跌0.8美元或1.02%；倫敦布蘭特期油收報每桶80.98美元，跌1.22美元或1.48%。

●紐約期金收報每安士1,795.3美元，跌30.1美元或1.65%。

●英國富時100指數收報7,469點，跌28點或0.37%；德國DAX指數收報13,914點，跌183點或1.3%；法國CAC指數收報6,517點，跌62點或0.95%。

●日本11月通脹升至3.8%，低過預期。

●美國第三季GDP終值修正，增幅調升至3.2%。

●美國上周首申領失業救濟人數21.6萬人，少過預期。

●小米總裁王翔將於月底退休。

●內地11月半導體設備進口額縮四成。

●【危機解除】能源供應足 歐天然氣價曾跌6%見半年低

●內地前官員：房地產市場正築底 不走調控舊路

●在華日企10年間銳減1600家 主要因為...

●油價利淡因素消失？明年上望100美元

●11月二手樓成交蝕讓比例增至16.9%

●東方日報B1：積金全年恐勁蝕1907億

●【東方產評】賤賣官地難填氹 港財赤泥足深陷