Tesla市值挫至3萬億水平　馬斯克「死撐」指未來兩年不再沽貨

美國電動車大廠特斯拉(Tesla)周四(22日)收挫8.88%，跌至125.35美元，市值進一步跌穿4,000億美元(約3.12萬億港元)，分析料，其股價受壓主因該企在美國市場罕有地打起價格戰，大幅提升折扣優惠，加上據報美國公路交通安全管理局日前針對Tesla電動車的額外2宗車禍啟動了「特殊碰撞調查」，其Autopilot輔助駕駛系統被懷疑與車禍有關係，均引發投資者對公司的憂慮。事實上，Tesla股價已連跌5個交易日，並跌至2020年9月以來新低，本年以來累瀉逾64%，市值蒸發逾7,300億美元(近5.7萬億港元)。

Tesla股價持續捱沽，其行政總裁馬斯克身價亦大幅縮水，早前並不斷大手減持套現，不過，據外媒報道，他最新表示，「直到兩年後」都不打算出售更多Tesla股份。他表示，在2023年「任何情況下」都將不會出售Tesla股票，並解釋指最近必須沽售Tesla股票，因他想「確保有應對最壞情況的備用資金」；又強調，他仍堅持自己的預測，即從長遠來看，「Tesla將是世界上最有價值的公司」。