港股好淡爭持 騰訊及友邦撐市 濠賭股個別發展

港股低開近300點後迅速收復失地，恒生指數一度倒升，暫跌近百點，於19,600點水平爭持。國企指數及科技指數跌幅收窄至60點，主板成交250億港元。

友邦保險倒升2.8%支撐大市。其他金融股個別發展，香港交易所靠穩；中國平安跌0.2%；工、中、建、招四大內銀股跌0.2%至0.7%；滙豐控股跌0.8%。

大型科網股回順，騰訊倒升0.2%；美團及阿里巴巴跌幅收窄至不足1%；小米集團跌1.2%；京東集團跌1.5%；網易跌1.9%。

澳門大幅放寬入境防疫限制，濠賭股個別發展，金沙中國及銀河娛樂跌1.7%及0.6%；新濠國際跌1.2%；澳博靠穩；永利澳門升0.1%；美高梅中國升1.4%。

【09:20】港股回吐 科網股領跌 滙豐挫1%

長假期前港股回吐，恒生指數跌296點或1.51%，報19,382點，失守10天線(19,424點)；國企指數低開117點或1.74%，報6,599點；科技指數跌96點或2.3%，報4,113點。

大型科網股領跌，美團跌3.1%；阿里巴巴跌2.8%；百度跌3.3%；網易跌2.1%；京東集團跌3%；小米集團跌2.7%；騰訊跌1.8%。

金融股偏軟，滙豐控股開市跌1.2%；招商銀行跌1.3%；建設銀行跌1.2%；工商銀行跌1.3%；香港交易所升1.4%；中國平安跌0.3%；友邦保險跌0.4%。