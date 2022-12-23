美參院金融委員會促8大車廠　審視涉中國供應鏈

美國國會參議院金融委員會對8家主要汽車製造商提出質疑，包括福特(Ford)、通用汽車(General Motors)、本田(Honda)、平治(Mercedes-Benz)、Stellantis、特斯拉(Tesla)、豐田(Toyota)及福士(Volkswagen)，要求車企提交數據，以審查中國零部件供應商對其供應鏈的影響。

根據金融委員會主席懷登(Ron Wyden)周四(22日)的信件，委員會期望調查中國供應鏈事務，特別是涉及新疆的供應鏈情況。

懷登指，除非盡職審查確認零部件與強迫勞動無關，否則汽車製造商不能也不應該在美國銷售含有在新疆開採或生產的零部件的汽車。

外媒引述通用汽車表示，會監控其全球供應鏈並進行盡職審查。Stellantis的發言人指，公司非常重視這些問題，並正在審查懷登的信件和其提及的研究。本田發言人則稱，希望公司的供應商在勞工方面遵守其全球可持續發展指南，公司並將在這些重要問題上與政策制定者合作。豐田發言人則拒絕置評，稱公司剛剛收到信件。