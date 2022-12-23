錢從哪裡來？FTX薯條哥繳19.5億元天價保釋金

外媒報道，人稱「薯條哥」的FTX創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)被巴哈馬當局引渡返美國受審，紐約聯邦法官裁決以2.5億美元(約19.5億港元)保釋，料為有史以來最大的保釋金。

報道指出，SBF將被嚴格監管，限定必須留在他父母在加州的家中，穿戴電子監控手環。他將於1月3日在紐約市接受下一次聆訊。

著名對沖基金大佬阿克曼(Bill Ackman)於其社交媒體寫道：「我剛剛閱讀了保釋協議的條款。最好的說法是，他(SBF)有一些非常有錢的朋友和家人相信他，但在他的兩位同事認罪和合作下，事情看起來不太好」。「我本能地想要相信人們最好的一面，並堅信一個人在被證明有罪之前是無辜的，我也可能會相信了騙子。然而，SBF繳納出2.5億美元保釋金，表明了他對刑事起訴的一切的反駁。」阿克曼顯然認為，巨額保釋金表明SBF並不如他所說那樣已經破產。

SBF被指控對其投資者進行數十億美元的欺詐，利用客戶資金購買房產，資助政治捐款和其創立的對沖基金Alameda Research。