【高盛推介】阿里巴巴表現落後大市 部署兩手準備
2022年12月23日 10:51
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國周四(22日)公布的通脹數據好過市場預期，但強勁經濟引發市場憂慮聯儲局或需要維持更鷹派的態度對抗通脹。美股周四曾急挫。港股周五(23日)也受壓，但及後低開高走，大市目前跌幅收窄至0.4%，周四升約4.1%的阿里巴巴表現則相當落後，早上低開約2.8%後跌幅收窄。現報86.85港元，跌約1.2%。
觀察個股輪證資金流向，可見早前資金趁低吸納好倉，例如本周二(20日)錄得約1,580萬元資金流入後，本周三(21日)及本周四資金則趁股價反彈時沽出。淡倉則於本周三及本周四共錄得約290萬元資金流入。
阿里購28386，行使價100元，2023年4月21日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿。
阿里購28472，行使價95.05元，2023年3月28日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。
阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率7.9倍，相近收回價近牛中街貨較低。
阿里沽25840，行使價74.83元，2023年3月24日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿、低面值。
阿里沽23577，行使價78.83元，2023年2月23日到期，實際槓桿6.3倍，短期、低街貨。
阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率5.8倍，近13元收回距離熊證。
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