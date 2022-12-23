【高盛推介】阿里巴巴表現落後大市　部署兩手準備

高盛(亞洲)有限責任公司：美國周四(22日)公布的通脹數據好過市場預期，但強勁經濟引發市場憂慮聯儲局或需要維持更鷹派的態度對抗通脹。美股周四曾急挫。港股周五(23日)也受壓，但及後低開高走，大市目前跌幅收窄至0.4%，周四升約4.1%的阿里巴巴表現則相當落後，早上低開約2.8%後跌幅收窄。現報86.85港元，跌約1.2%。

觀察個股輪證資金流向，可見早前資金趁低吸納好倉，例如本周二(20日)錄得約1,580萬元資金流入後，本周三(21日)及本周四資金則趁股價反彈時沽出。淡倉則於本周三及本周四共錄得約290萬元資金流入。

阿里購28386，行使價100元，2023年4月21日到期，實際槓桿5.3倍，高槓桿。

阿里購28472，行使價95.05元，2023年3月28日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。

阿里牛64381，收回價78元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率7.9倍，相近收回價近牛中街貨較低。

阿里沽25840，行使價74.83元，2023年3月24日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿、低面值。

阿里沽23577，行使價78.83元，2023年2月23日到期，實際槓桿6.3倍，短期、低街貨。

阿里熊64360，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率5.8倍，近13元收回距離熊證。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。