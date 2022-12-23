姚浩然：港股短線未見方向 騰訊不宜過分看淡
2022年12月23日 11:19
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亨達財富管理董事總經理姚浩然指出，近期美股表現反覆，相反港股走勢相對較強，主要由於在中港通關的憧憬下，淡友未敢貿然出手沽貨。不過，近日假期氣氛濃厚，限制大市上升動力，並在兩萬關前有明顯阻力，相信年底前恒指仍會在19,000至19,800點窄幅上落。值得留意的是，中港通關憧憬已醞釀一段時間，要提防消息確認後出現反高潮。
對於金、油價走勢，他認為主要視乎美國經濟數據及息口走向。雖然金價上升速度未必太快，但在地緣政治因素放緩，以及明年經濟衰退的憂慮下，油價易跌難升，金價仍有望跑贏油價，可考慮相關ETF產品。
有報道引述騰訊(00700)主席馬化騰形容，集團內部的貪腐問題觸目驚心。姚指出，平台經濟過往是經濟增長主要引擎之一，相信未來內地會再放寬行業監管以帶動經濟，加上騰訊現價估值吸引，未宜過分看淡。不過，應留意騰訊若繼續遭南非大股東減持，或對股價造成沽壓。
美國電動車龍頭Tesla罕有地給予當地消費者購車優惠，催谷銷量，令市場擔心汽車需求放緩。姚認為，在港上市的電動車股有機會面對同一困局，尤其是「造車新勢力」蔚、小、理及比亞迪股份(01211)，投資者宜審慎為上。