姚浩然：港股短線未見方向　騰訊不宜過分看淡

亨達財富管理董事總經理姚浩然指出，近期美股表現反覆，相反港股走勢相對較強，主要由於在中港通關的憧憬下，淡友未敢貿然出手沽貨。不過，近日假期氣氛濃厚，限制大市上升動力，並在兩萬關前有明顯阻力，相信年底前恒指仍會在19,000至19,800點窄幅上落。值得留意的是，中港通關憧憬已醞釀一段時間，要提防消息確認後出現反高潮。

對於金、油價走勢，他認為主要視乎美國經濟數據及息口走向。雖然金價上升速度未必太快，但在地緣政治因素放緩，以及明年經濟衰退的憂慮下，油價易跌難升，金價仍有望跑贏油價，可考慮相關ETF產品。