Tesla提供近6萬元折扣　分析員指形勢不妙

外媒報道，電動車廠特斯拉(Tesla)周四(22日)股價重挫近9%，該公司宣布本月起在美交付的Model 3和Model Y獲7,500美元(約5.85萬港元)的折扣，即變相減價，加劇市場對經濟放緩令該公司需求疲弱的擔憂。

自12月1日起，Tesla開始為年底前交車的Model 3和Model Y提供3,750美元的折扣，但Tesla周三將該金額提高至7,500美元，而且近期也開始為12月交車者提供1萬英哩(約16,093公里)的免費超級充電優惠。

此外，Tesla又提供5,000美元折扣給年底前在加拿大交付的Model 3和Model Y車主，另外年底前在中國交付的部分車款也可享有6,000元人民幣的折扣。

ROTH Capital Partners高級分析師Craig Irwin表示，Tesla減價提升交付量的做法似乎沒有提振市場信心，尤其是在競爭日益加劇之際。Canaccord Genuity分析師George Gianarikas將Tesla目標價由304美元下調至275美元，理由是大眾對該公司的情緒「非常糟糕」，股東群體「心煩意亂」。分析師已調低特斯拉本季交付量的預測，以反映中國及美國等主要市場增長放緩。

德銀指出，Tesla將於新年後發布今年第四季交付及生產數據。該行對公司第四季交付量預測下調至42萬輛，按年增長36%，以反映部分宏觀環境疲弱，尤其是內地方面，以及部分消費者為獲得通脹削減法案(IRA)的優惠，推遲明年首季的交付。

此外，該行對公司第四季收入預測由225億美元，下調至208億美元，低過市場預期的259億美元。每股盈利預測由1.18美元降至1.05美元，低過市場預期的1.25美元。目標價由355美元降至270美元，但重申「買入」評級。