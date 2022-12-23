【高盛推介】友邦逆市突破10個月高

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險本周三(21日)及周四(22日)連跌兩日後，周五(23日)低開約0.4%後逆市急彈，最高見87.45港元，創10個月新高。現報86.45元，升約3%，目前為升幅最大的藍籌股。據友邦報表披露，友邦周四於聯交所回購264.88萬股，涉資約2.25億元。

觀察個股輪證資金流向，本周三及本周四共錄得約360萬元資金流入好倉。淡倉於本周二(20日)及本周三共錄得約210萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

友邦購21709，行使價90元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。

友邦牛61083，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率4.8倍，相近收回價牛證中街貨較低。

友邦沽22057，行使價75元，2023年3月27日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿、輕微價外。

友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.9倍，中期。

友邦熊67589，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率19.3倍，高槓桿近熊。

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