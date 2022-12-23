內地落實要求證券業務明年6月底前必須持牌經營

中央網信辦秘書局及中國證監會辦公廳發布《非法證券活動網上信息內容治理工作方案》，提出在2023年3月底前，現有網上涉股市「黑嘴」、非法薦股的信息、帳號和網站平台得到基本處置；2023年6月底前，證券業務必須持牌經營的要求得到落實，網上證券信息內容明顯改善，非法證券活動多發頻發態勢得到有效遏制。

方案有四項工作舉措，包括清理處置涉非法證券活動的信息、帳號和網站。壓實網站平台信息內容管理主體責任，組織開展全面自查，及時清理處置未取得證券投資諮詢業務許可的機構、未登記為證券投資諮詢從業人員的個人提供證券投資建議等涉非法荐股的信息和帳號，以及編造傳播虛假證券信息、蠱惑交易等涉股市「黑嘴」和仿冒證券基金經營機構、工作人員的信息和帳號。

此外，嚴格落實證券業務必須持牌經營要求。指導網站平台、移動應用程序商店將核驗證券服務資質作為開展證券領域業務合作、應用程序上架的前置程序。未獲相關資質的，不予合作、上架。督促網站平台加強帳號管理，有關帳號在推廣證券投資諮詢服務、發布證券投資諮詢文章、報告或者意見時，要明示所在證券投資諮詢機構或證券公司名稱、個人真實姓名及其登記編碼。未明示合法身份的，要限期整改。對整改不及時不到位的，網站平台不得再為其提供證券投資諮詢信息發布服務。

方案還計劃加強網上宣傳引導助力投資者提高風險防範意識，以及建立健全非法證券活動網上信息內容常態化處置工作機制。