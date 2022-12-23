道期升25點　美匯指數企104水平

●美匯指數報104.21；港匯見7.8011；離岸人民幣(CNH)報6.9925；美元兌日圓報132.51；歐元企1.0626，英鎊處1.2063。金價報1,797美元。布油報81.73美元，紐油報78.38元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升25點。

●市後關注點

21:30 美國11月耐用品訂單

21:30 美國11月個人消費開支(PCE)物價指數

23:00 美國11月新屋銷售

●恒生指數全日收報19,593點，跌86點或0.44%；國企指數收報6,642點，跌73點或1.09%；科技指數收報4,124點，跌86點或2.05%。主板成交799億港元。恒指全星期累漲142點，升幅0.73%。

-摩通降金風科技目標價。

●中國經濟：

-內地首11月實際使用外資金額按年升9.9%。

-內地落實要求證券業務明年6月底前必須持牌經營。

●美股：

-Google實施新考核系統，員工擔心成裁員賤招。

-華爾街撈底王變淡友，憂慮緊縮政策推冧股市。

-Tesla提供近6萬元折扣，分析員指形勢不妙。

-Tesla市值挫至3萬億水平，馬斯克「死撐」指未來兩年不再沽貨。

-「小騰訊」冬海凍結員工工資兼削獎金。

-美ITC裁定Apple Watch侵犯AliveCor公司專利。

-Apple澳洲僱員開始罷工，恐累聖誕購物高峰期銷情。

●美參院金融委員會促8大車廠，審視涉中國供應鏈。

●加強關係！俄羅斯據報計劃明年起購入人民幣。

●明年形勢大好？專家估金價將衝上4,000美元。

●麒麟晶片庫存用光，華為智能手機壽終正寢？

●加密貨幣：

-錢從哪裡來？FTX薯條哥繳19.5億元天價保釋金。