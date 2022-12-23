道期升25點 美匯指數企104水平
2022年12月23日 16:11
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●美匯指數報104.21；港匯見7.8011；離岸人民幣(CNH)報6.9925；美元兌日圓報132.51；歐元企1.0626，英鎊處1.2063。金價報1,797美元。布油報81.73美元，紐油報78.38元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨升25點。
●市後關注點
21:30 美國11月耐用品訂單
21:30 美國11月個人消費開支(PCE)物價指數
23:00 美國11月新屋銷售
●恒生指數全日收報19,593點，跌86點或0.44%；國企指數收報6,642點，跌73點或1.09%；科技指數收報4,124點，跌86點或2.05%。主板成交799億港元。恒指全星期累漲142點，升幅0.73%。
-摩通降金風科技目標價。
●滬綜指收跌8點，汽車製造股領跌1.8%，石油股跌1.5%，地產股跌0.2%，金融股偏軟。https://bit.ly/3HYlf1R
●中國經濟：
-內地首11月實際使用外資金額按年升9.9%。
-內地落實要求證券業務明年6月底前必須持牌經營。
●美股：
-Google實施新考核系統，員工擔心成裁員賤招。
-華爾街撈底王變淡友，憂慮緊縮政策推冧股市。
-Tesla提供近6萬元折扣，分析員指形勢不妙。
-Tesla市值挫至3萬億水平，馬斯克「死撐」指未來兩年不再沽貨。
-「小騰訊」冬海凍結員工工資兼削獎金。
-美ITC裁定Apple Watch侵犯AliveCor公司專利。
-Apple澳洲僱員開始罷工，恐累聖誕購物高峰期銷情。
●美參院金融委員會促8大車廠，審視涉中國供應鏈。
●加強關係！俄羅斯據報計劃明年起購入人民幣。
●明年形勢大好？專家估金價將衝上4,000美元。
●麒麟晶片庫存用光，華為智能手機壽終正寢？
●加密貨幣：
-錢從哪裡來？FTX薯條哥繳19.5億元天價保釋金。