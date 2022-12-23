港兩可扣稅產品銷售手法檢查結果出爐　中介人大致合監管要求

保監局、積金局和香港金管局聯合發布通函，概述今年較早前就中介人在香港銷售兩種可扣稅產品的手法，即合資格延期年金保單(QDAP)和強制性公積金可扣稅自願性供款(TVC)，聯合展開的喬裝客戶檢查計劃的主要結果。

喬裝客戶計劃的結果顯示，中介人大致符合相關監管要求，但部分範疇和個別樣本反映有進一步改善空間，例如未有盡力就相關產品收集客戶資料或充分考慮客戶情況，以及對產品的若干特點和風險的解釋及披露不足。監管機構提醒業界考慮喬裝客戶計劃的結果，並相應檢視和改善其政策和內部管控，以符合公平對待客戶和以客戶最佳利益行事的原則。

保監局執行董事(長期業務)許美瑩表，市場上目前有超過23萬份QDAP有效保單，可見QDAP已成為公眾退休規劃的重要組成部分。喬裝客戶計劃結果就QDAP的銷售手法提供了寶貴參考，亦讓保險公司和中介人有機會重新審視其程序，以更好地保障投保人。

積金局署理營運總監許慧儀表示，是次喬裝客戶計劃的檢查結果為加強監管中介人提供有用的參考資料，尤其有助於進一步改善中介人推銷及銷售TVC的手法，讓計劃成員受惠。金管局助理總裁(銀行操守）區毓麟表示，金管局相信是次喬裝客戶計劃的結果有助業界進一步改善銷售這兩種可扣稅產品的手法，提升操守水平及為客戶帶來更好的效果。

喬裝客戶計劃涵蓋多個與銷售手法有關的範疇，包括「認識你的客戶」程序、財務需要分析(適用於QDAP)、建議的合適性，以及對產品特點的解釋和風險披露。