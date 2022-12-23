【產經直播】聯通變聖誕禮物股 有貨食胡先？
2022年12月23日 16:15
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港股周五(23日)反覆下跌，早段曾跌近300點，之後收復部分失地，收市跌86點，報19,593點。聖誕長假期前夕，繼續買賣兩閒，成交僅799億元。中港即將通關傳聞言之鑿鑿，消息仲有無得炒作？
今日(23日)最有驚喜股份可以說是逆市向上的聯通(00762)，爆升近7%，破頂創52周新高，有咩利好消息？三大中資電訊股中餘下兩隻能否追落後？另外，友邦保險(01299)亦升逾3%，集團公布於周四(22日)斥約2.25億港元，回購264.88萬股股份，每股購入價介乎83.35元至86.15元，加上憧憬通關等利好消息，投資者可否跟買？上望空間幾大？
至於拖低大市的則有汽車板塊，比亞迪(01211)及吉利汽車(00175)分別挫3%及2%。比亞迪管理層昨日(22日)指，由於不少工人感染新冠肺炎，有兩至三成人無法上班，須在家隔離，嚴重影響生產，每天汽車數量要減少2,000至3,000輛。另外，美國龍頭電動車股罕有提供購車優惠，令市場憂慮消費者需求放緩，亦不利板塊氣氛。汽車股暫不看好？
騰訊(00700)本月中召開內部員工大會，據報大會主題是「降本增效」，有內地傳媒引述主席馬化騰會上言論，直指公司內部貪腐問題觸目驚心，令很多業務做不起來。他又指視頻號是全公司的希望，短視頻對整個互聯網衝擊相當大，不得不重視。馬化騰的取態對未來騰訊發展有利？
市場調查報告顯示，小米(01810)11月賣出340萬部手機，市場份額佔約一成半，排名第二，仍不及蘋果公司，不過按月銷量大幅上升34.6%。相反蘋果11月雖在內地賣530.1萬部iPhone，但按月下跌16.5%。今個月發布的小米13系列手機，可否延續銷售增長勢頭？
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