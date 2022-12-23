會計師公會：核數師為財務匯報質素把關

投資者部署投資決定時，往往會參考企業的業績表現，當中經核數師審核的財務報表是重要參考資料之一。核數師是財務報表質素的把關者，秉持「專業懷疑態度」(Professional Skepticism)，根據香港會計師公會頒布的《香港審計準則》，以獨立身份審核企業的財務報表。

核數師需要先通過專業資格考試(Qualification Programme)及實習，考獲會計專業資格(CPA)，並於會計及財務匯報局進行註冊，成為執業會計師。在一般情況下，獲企業委聘的核數師會審核由該企業會計部門所編製的財務報表，然後就財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並發出具核數師意見的報告。

以上市公司為例，其財務報表每年都要讓核數師按《香港審計準則》審核，評價該財務報表是否中肯地反映公司在該財政年度的財務狀況；而其他企業一般會每年或每季審核一次。

在審核的過程當中，核數師會向公司取得紀錄文件來評估資訊或交易有否出現前後矛盾之處，亦會查問員工及與管理層討論。當財務報告涉及管理層的主觀判斷或重大金額交易時，核數師的獨立性及秉持「專業懷疑態度」的操守便更顯關鍵，他們不能單靠對客戶的信任或因長期合作關係而「照單全收」客戶的帳目，而必須秉持「專業懷疑態度」，運用專業判斷來完成審計工作。

總括而言，具質素的財務報表能準確反映企業的營運狀況；相反，若財務報表存在重大誤報，不但未能保障投資者，更有可能損害香港作為國際金融中心的名聲。香港會計師公會頒布的《香港審計準則》，明確要求核數師在履行整個審計工作的過程中須保持「專業懷疑態度」，識別和評估由於欺詐或錯誤而導致財務報表存在重大錯誤陳述的風險，設計及執行審核程序來應對這些風險以獲取充足及適當的憑證，作為核數師意見的基礎，評價該財務報表是否中肯地反映公司在該財政年度的財務表現，以保障投資者利益。

香港會計師公會