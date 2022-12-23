幣安確認上周三日內流走468億　稱現階段無意上市

幣圈陷入寒冬，加上亂象頻生，投資者爭相走避。全球最大加密資產交易所幣安(Binance)就近期關於公司的各種傳言作出回應。

關於公司沒有充足的儲備金供用戶提幣，幣安指，所有用戶在幣安的資產都是1:1的支持，且用戶也有權利隨時提幣，幣安會7x24小時支持和服務用戶的提幣需求。因此，如果用戶有任何的擔心，可以隨時將資產提走。幣安指，在上周一(12日)至上周三(14日)之間，平台淨提款達到60億美元(約468億港元)。

幣安表示，其商業模式非常簡單，平台主要通過收取交易手續費盈利，公司資產與用戶託管資產完全分離，資本結構無債務，所以幣安的財務狀況非常健康，有足夠的資金儲備覆蓋日常營運，並度過任何艱難的周期。

幣安又指，不會挪用用戶的資金去做任何的交易或投資，也沒有任何借貸債務，也不在最近任何一家倒閉破產的公司債權人名單上，少數負面個案並不能代表整個產業。

關於公司拒絕透露財務信息、財務黑箱的報道，幣安表示，公司並不需要公開詳細的財務狀況，原因有二：一、上市公司必須對外、對他們的投資者公開公司財務細節，但幣安是一家私營公司，並非上市企業；二、幣安財務健康自給自足，沒有外部融資需求和外部投資者，現階段也無意上市。

幣安又指，在許多設有當地業務的司法管轄區內，按照當地監管機構的要求，公司已經或正在分享營運及財務信息。因信息數量巨大，有些通常需要長達6個月的披露過程。

對於Mazars及四大會計師事務所拒絕服務幣安的問題，幣安指，Mazars停止了與包括幣安在內的所有加密企業的合作，並非只針對幣安。此外，對於傳統會計師事務所而言，對加密交易所進行鏈上整體儲備資產的驗證是非常困難的。加密企業整體儲備金的鏈上驗證是一個非常嶄新的領域，目前，公司仍在與願意為加密企業提供驗證服務的公司進行積極溝通。