光大永年收併購態度謹慎　嫌港物業太貴未擬入市

他坦言，租賃市場肯定存有壓力，且在多項不明確因素下，公司旗下物業出租率有下跌，整體年內表現不能與去年相比，但仍算不錯。近期中央表明支持房地產市場平穩發展，對市場是利好信號，相信內地物業項目估值不會急升，但亦難以大幅下調，投資利潤空間有限，未見市場可以「執平貨」。

他又指，公司何時出手購入新資產要視乎利率走勢、宏觀環境因素及市場變化，形容目前處於「十字路口」，甚至直言現時定期存款利息逾4厘，比購入資產的回報率更佳，手頭持有的現金大部分已分批敍做7日、3個月的短期定存，因有較佳的靈活性。

公司手頭項目全部位於中國內地，過去曾透露有意在英國購入資產，劉氏指出，雖然英鎊匯價年內下跌，但利率倒掛、英國樓價跌幅不大，利率成本過高，故未有收購計劃，惟強調公司持續留意海外市場的併購機會，以作對沖。

他提到，若在內地購置資產，主要考慮公司在當地有否管理能力，又透露有考慮重慶、大灣區等地的項目。另由於母企光大集團總部在北京，為有效分配資源，及更好與母企協同，會避開北京市場，而香港物業仍是太貴，也未有考慮在港購置物業。