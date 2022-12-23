APOLLO出行擬1.24億悉售Ideenion Automobil AG股權

出售對象主要從事內燃機機車及新能源汽車(包括汽車零部件及汽車配件)的設計、開發及原型設計。完成後，公司不再持有出售對象任何權益。

買家為Mobility Technology Group Inc.，由MTG Holding Inc.、大眾全球投資控股(FIC Global，台股：3701)及緯創資通 (Wistron，台股：3231)分別持有35.72 %、32.14 %及32.14 %。

董事相信，出售事項將能優化集團營運管理；及使集團可將資金及管理資源集中於進一步發展集團更具前景的自有品牌頂級超跑及豪華智能電動乘用車業務。出售事項乃集團按合理價格變現其於Ideenion投資的良機，集團因而能精簡業務，以利用豪華智能電動乘用車行業之強勁勢頭、提升集團之增長潛力以及為股東帶來最大回報。

另公司宣布，Mirko Konta因需要投放更多時間於其他工作安排而呈請辭任執行董事及投資委員會成員，周五(23日)起生效。