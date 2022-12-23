【能源危機】俄油遭禁運出口急跌　俄釀反擊通脹勢飆

歐盟和七大工業國集團(G7)自本月5日起對俄羅斯航運原油實施禁運，並聯同澳洲等國實施每桶60美元的俄羅斯石油價格上限，以打擊俄國的石油獲利。有分析估算，12月從波羅的海港口出口的俄國烏拉爾原油(Urals Oil)量或最多跌五分之一。俄國總統普京則在周四稱，將於下周一或周二，就回應俄油價格上限簽署法令，惟並未透露法令詳情，不排除相關消息令全球能源市場再起波瀾，也為全球通脹前景平添重大變數！

貿易商消息指，俄羅斯仍無法完全把烏拉爾原油由歐洲轉移至其他市場，尤其轉往印度和中國，並在尋找足夠的合適運送船隻時遇到困難。外媒根據交易員數據估算，12月波羅的海港口的烏拉爾原油出口量將由上月的600萬噸，降至約500萬噸，最低恐跌至470萬噸。事實上，本月的烏拉爾原油折扣已加大，其中作為主要買家的印度更以低於每桶60美元的價格買入。

寧願減產 不接受定上限

俄羅斯和西方國家在石油議題上互不讓步，面對俄油價格設上限問題，俄國副總理諾瓦克(Alexander Novak)表示，將不會出售原油及相關產品予支持實施俄油價格上限的國家，明年初或將石油產量減少5至7%，約每日減少生產50至70萬桶石油，強調寧願減產，亦不願接受俄油設上限。他預期，今年俄油產量將增至5.35億噸，相等於每日生產1,074萬桶石油。外媒所得的行業數據顯示，11月俄油平均日產量達1,090萬桶，創8個月以來新高。

另一方面，近日美國受寒流吹襲而取消共約4,400班航班，加上嚴重的暴風雪或打亂駕駛者出行計劃，從而抑制假期的汽油需求，惟天氣因素無阻油價昨走高，紐約期油和布蘭特期油分別曾升2.38%和2.34%，高見每桶79.34和82.88美元。

網上外匯交易及經紀商OANDA分析師Edward Moya認為，投資者更關注俄羅斯回應俄油價上限的行動，使油價向上。他又指，石油市場的最大不確定因素在中國，但市場普遍仍預期當地經濟重開最終能提高對原油需求，料紐約期油最低在每桶70美元，初步阻力位在80美元，並在83.5美元見主要阻力。

待華重啟經濟 油價睇120

中國對油價走勢舉足輕重，Annandale Capital創辦人兼董事長George Seay亦指，一旦中國重啟經濟，將大大增加對能源需求，預期供應無法滿足不斷增加的需求，明年油價將在每桶80至120美元水平上落。

他又指，全球在未來3至5年將步入能源的「超級周期」，出現能源供應無法追上新興市場的需求，使價格戲劇性增長。他解釋，環境保護相關的監管因素在過去10年使能源的投資不足，不論是透過化石燃料、風能、太陽能或水能中提取，能源供應難以在一或兩年間大大提升。

油價走勢不明朗，或多或少影響各國的通脹水平，從而會左右貨幣政策的走向。若然明年俄烏戰爭尚未能終結，相信圍繞俄國與歐美等西方經濟體的能源角力仍會持續，也使得明年的能源價格更難預測。