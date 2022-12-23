用家見青怡花園樓價已跌百萬 趁低斥493萬購兩房

二手樓價回落，上車客趁機入市，青衣青怡花園兩房單位，累減87萬元，終以493萬元售出，新買家睇樓逾1年，見樓價比高位跌近百萬即入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬透露，鰂魚涌太古城12月錄得11宗二手買賣，平均實用呎價約16,500元，屋苑南天閣中層B室，實用面積約680方呎，套三房間隔，以1,380萬元易手，呎價約20,294元，買家屬於區外用家。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌華蘭花園錄得12月首宗成交，屋苑芝蘭閣中層F室，實用面積約379方呎，兩房間隔，望樓景，叫價650萬元，最終以585萬元易手，呎價約15,435元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角楓林花園2期低層單位，實用面積約580方呎，原則三房間隔，連有約1,600方呎平台，成交價1,088萬元，呎價約18,759元，原先叫價達1,280萬元，最新減價192萬元，減幅約15%。

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九龍區

●利嘉閣李嘉輝稱，黃大仙新光中心2座中層D室，實用面積約419方呎，兩房間隔，望山景，最初叫價約610萬元放售，減價至540萬元獲買家洽購，最後累減約70萬元，以540萬元售出，呎價約12,888元。

●中原袁顯岸表示，黃埔花園12月暫錄約16宗二手買賣，屋苑5期9座高層B室，實用面積約680方呎，套三房間隔，望內園景，最新以907萬元成交，呎價約13,338元。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣泓景臺8座中層D室，實用面積約468方呎，兩房間隔，望山景，以約770萬元放盤，獲外區客議價後減價約32萬元，以738萬元易手，呎價約15,769元，新買家為首置客。

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨12月暫錄約22宗二手買賣，已超越上月全月18宗，屋苑1期百老匯街17號高層B室，實用面積約485方呎，一房改兩房間隔，開價530萬元，最終降價32萬元，以498萬元成交，呎價約10,268元，新買家為同區上車客。

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新界區

●中原黃國強稱，青衣區12月錄約65宗二手買賣，按月反彈約20%，青怡花園6座高層F室，實用面積約343方呎，10月以580萬元放盤，本月降價至520萬元，終以493萬元成交，呎價約14,373元，新買家為同區上車客，見樓價比去年高位平近百萬元即入市。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣翠怡花園5座中層E室，實用面積約443方呎，兩房間隔，最新以約513.8萬元成交，呎價約11,598元，原業主2009年以192萬元買入，持貨14年帳面獲利約321.8萬元，或升值近1.7倍。

●祥益黃慶德指，屯門恒福花園5座中層A室，實用面積約437方呎，兩房間隔，新買家較早前沽出自住物業，見屋苑鄰近工作地點，又熟悉周邊環境，僅獲減價兩萬元，遂便決定以468萬元即睇即買上址自用，呎價約10,709元。

●美聯顧耀彬透露，屯門置樂花園5座高層H室，實用面積約511方呎，三房間隔，以420萬元成交，呎價約8,219元，原業主於2006年以77萬元購入，持貨逾16年帳面獲利約343萬元，期內物業升值約4.5倍。

●中原王勤學表示，元朗區本月錄得約72宗二手買賣，尚悅12座高層C室，實用面積約443方呎，「大兩房」間隔，今年10月叫價628萬元，新近獲上車客議價後以533.8萬元承接，呎價約12,050元，較兩日同類型單位做價500萬元高約33.8萬元或約6%。

●中原徐家倫指，大埔白石角溋玥．天賦海灣15座高層D室，實用面積約1,053方呎，套三房間隔，議價後以1,350萬元易手，呎價約12,821元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城3座高層A室，實用面積約580方呎，兩房間隔，放盤1個月，叫價850萬元，累減62萬元，終以788萬元成交，減幅約7.3%，呎價約13,586元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山迎海‧星灣19座高層B室，實用面積約527方呎，一房間隔，望海景，原先叫價920萬元，放盤3個月，減20萬至900萬元成交，減幅約2.2%，呎價約17,078元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山星漣海2B座中層E室，實用面積約767方呎，套三房間隔，開價1,260萬元，放盤8個月，劈價210萬元，以1,050萬元成交，呎價約13,690元，做價及呎價再創新低，原業主持貨約4年，帳面蝕180萬元，單位期內跌約14.6%。

●美聯陸楚江指，馬鞍山嵐岸6座高層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，享山景，雙方議價30萬元，以670萬元成交，呎價約13,508元，原業主於2007年以274.8萬元購入，持貨逾15年帳面獲利395.2萬元，期內物業升值逾1.4倍。

●中原徐可志稱，馬鞍山區12月暫錄約73宗二手買賣，按月升約46%，其中，海栢花園1座中層D室，實用面積約438方呎，兩房間隔，放盤時開價約680萬元，以635萬元易手，呎價約14,498元，累減45萬元，新買家為上車客。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳居屋和明苑B座中層3室，實用面積約597方呎，兩房間隔，今年11月最初未補價第二市場開價約580萬元放盤，獲買家洽商議價，累減約100萬元，終以480萬元成交，呎價約8,040元，新買家為同區居民。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑D座中層2室，實用面積約601方呎，三房間隔，上月未補價第二市場叫價450萬元，獲白居二以402.8萬元承接，一口減價47.2萬，減幅約10%，呎價約6,702元，屋苑本月首20日已錄得10宗二手買賣。

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