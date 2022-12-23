豪宅當旺新盤高價沽 九龍站四房呎售逾5萬
2022年12月23日 21:28
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新盤市場周五(23日)錄得至少4宗豪宅成交。其中，九龍站項目有四房透過招標以「半億」元沽出。同時，旺角新盤單日錄5宗成交，並加推10伙於下周二起出售。
●九龍站天璽四房售5,500萬元
市場憧憬通關在即，新盤市場連環錄得豪宅成交。據項目成交紀錄冊，新地(00016)旗下九龍站天璽，周三(23日)透過招標售出皇鑽璽79樓D室，實用面積1,091方呎，採四房連儲物室間隔，成交價5,500萬元，呎價約50,412元。
●大埔林海山城單日沽兩伙 共涉5,472萬元
當中，17座3樓B室，為實用面積1,596方呎，四房連工作間間隔，以2,872.8萬元成交，呎價為18,000元。另一伙為8座G樓D室，實用面積1,507方呎，四房連工作間間隔，連187方呎花園，以2,600萬元沽出，呎價約17,253元。資料顯示，該盤自今年8月開售至今，累計售出14伙，總成交金額逾3.6億元。
●西貢洋房尚林「半億」招標沽
新盤市場近日頻頻錄得大額交易。據項目成交紀錄冊，國際集團及大富控股合作的西貢洋房新盤尚林，周五(23日)以5,000萬元招標售出F號屋。該洋房實用面積2,068方呎，採三套房間隔，連花園面積1,546方呎，設887方呎天台及停車位，成交呎價約24,178元。資料顯示，該洋房曾作連裝修示範戶以供參觀，並連家具及裝修出售。發展商於早年表示，該洋房裝修費用高達600萬元。
尚林全盤提供6座洋房，實用面積介乎1,696至2,238方呎，迄今共沽4座，成交價由4,350萬至5,000萬元，上述最新成交暫屬當中最高價，累計套現金額逾1.83億元。
●旺角利奧坊‧壹隅單日錄5宗成交 涉逾3,485萬元
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅，周五(23日)錄得5宗成交，共涉3,485.17萬元。沽出單位的成交價介乎588.06至1,036.25萬元，成交呎價由22,025至24,049元。當中，1座15樓A室，實用面積447方呎，兩房連儲物室間隔，以1036.25萬元沽出，呎價約23,182元。項目同日上載銷售安排，落實下周二(27日)起以先到先得形式發售10伙。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna單日沽兩伙開放式戶
新鴻基地產(00016)元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周五(13日)售出兩伙開放式戶，吸金820.64萬元。當中，第8B座5樓D室，為實用面積279方呎，成交價418.51萬元，呎價約15,000元。
●堅尼地城KENNEDY 38下周二起賣61伙
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38，周五(23日)上載銷售安排，將於下周二(27日)起先到先得發售61伙。項目同日修改價單，取消原有的現金付款計劃及靈活付款計劃，改為提供150日付款計劃，並維持最高10%折扣。
●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS下周二起標售48伙
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，上載最新銷售安排，落實下周二(27日)起招標發售48伙。該批單位全屬三房或四房間隔，實用面積介乎1,841至2,141方呎。招標期由今年12月27日至明年12月31日。
●觀塘凱滙連天台戶呎價約21,612元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，最新沽出第1座50樓J室，為實用面積583方呎，採兩房間隔，連466方呎天台，成交價為1,260萬元，呎價約21,612元。
●旺角Larchwood一房售698萬元
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，最新以698萬元沽出16樓A室，為實用面積250方呎的一房單位，呎價為27,920元，另提供現金回贈。
●屯門帝御‧嵐天一房終止交易
由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，3日之內錄得2宗終止交易個案。當中，6座11樓17室，實用面積344方呎，戶型屬一房連衣帽間，原本於去年2月以550.17萬元購入，呎價約15,993元，買家當時採建築期付款計劃入市，惟交易已於周四(22日)終止。此外，據統計，新盤市場12月至今暫錄約44宗終止交易。