豪宅當旺新盤高價沽　九龍站四房呎售逾5萬

新盤市場周五(23日)錄得至少4宗豪宅成交。其中，九龍站項目有四房透過招標以「半億」元沽出。同時，旺角新盤單日錄5宗成交，並加推10伙於下周二起出售。

●九龍站天璽四房售5,500萬元

●大埔林海山城單日沽兩伙 共涉5,472萬元

當中，17座3樓B室，為實用面積1,596方呎，四房連工作間間隔，以2,872.8萬元成交，呎價為18,000元。另一伙為8座G樓D室，實用面積1,507方呎，四房連工作間間隔，連187方呎花園，以2,600萬元沽出，呎價約17,253元。資料顯示，該盤自今年8月開售至今，累計售出14伙，總成交金額逾3.6億元。

●西貢洋房尚林「半億」招標沽

新盤市場近日頻頻錄得大額交易。據項目成交紀錄冊，國際集團及大富控股合作的西貢洋房新盤尚林，周五(23日)以5,000萬元招標售出F號屋。該洋房實用面積2,068方呎，採三套房間隔，連花園面積1,546方呎，設887方呎天台及停車位，成交呎價約24,178元。資料顯示，該洋房曾作連裝修示範戶以供參觀，並連家具及裝修出售。發展商於早年表示，該洋房裝修費用高達600萬元。

尚林全盤提供6座洋房，實用面積介乎1,696至2,238方呎，迄今共沽4座，成交價由4,350萬至5,000萬元，上述最新成交暫屬當中最高價，累計套現金額逾1.83億元。

●旺角利奧坊‧壹隅單日錄5宗成交 涉逾3,485萬元

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna單日沽兩伙開放式戶

●堅尼地城KENNEDY 38下周二起賣61伙

●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS下周二起標售48伙

●觀塘凱滙連天台戶呎價約21,612元

●旺角Larchwood一房售698萬元

●屯門帝御‧嵐天一房終止交易

由恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，3日之內錄得2宗終止交易個案。當中，6座11樓17室，實用面積344方呎，戶型屬一房連衣帽間，原本於去年2月以550.17萬元購入，呎價約15,993元，買家當時採建築期付款計劃入市，惟交易已於周四(22日)終止。此外，據統計，新盤市場12月至今暫錄約44宗終止交易。