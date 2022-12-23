將軍澳半新樓1年冧價21%　持貨4年帳蝕41萬

二手市場蝕讓潮持續，將軍澳日出康城屋苑近期連錄多宗「蝕本」買賣。利嘉閣黃金欽透露，上述LP6第5座高層單位，實用面積約307方呎，12月中叫價570萬元，減價42萬元沽出，呎價約17,199元。原業主2018年以約568.9萬元購入，帳面虧蝕約41萬元。據了解，同座同室單位，去年做價曾達約670萬元，至今樓價回落約21%。

中原黃國強稱，12月青衣區交投反彈，至今暫錄約65宗二手買賣。其中，青怡花園6座高層F室，實用面積約343方呎，10月以580萬元放盤，本月降至520萬元，終以493萬元售，呎價約14,373元。據了解，新買家為同區上車客，見樓價比去年高位平近100萬元，即決定入市。

新界東屋苑都連錄損手買賣。世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山星漣海2B座中層E室三房戶，放盤8個月，劈價210萬元，以1,050萬元成交，呎價約13,690元，做價及呎價再創新低，原業主持貨約4年帳蝕180萬元。

美聯張銘政表示，沙田帝堡城3座高層H室兩房戶，減價87萬元，以748萬元沽，呎價約13,675元，原業主持貨逾5年，只帳賺約10萬元，扣除使費料屬明賺實蝕。