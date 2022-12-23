美股偏軟　道指挫逾百點

聖誕長周末前市場氣氛平淡，美股周五早段偏軟，道指跌122點，報32,905點；標指跌5點，報3,816點；納指跌55點，報10,420點。港股夜期報19,551點，跌7點，低水42點。

展望後市，美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett認為，潛在的經濟衰退將令債券在明年上半年表現較佳；而股票則有望隨着經濟環境改善，於下半年反彈，並且看好市值較細的小型股在經濟復甦期間的表現，目前小型股的估值亦較大企業便宜。整體而言，他認為60%股票、40%債券的均衡型投資策略可在2023年錄得正回報。

企業消息方面，微軟(Microsoft)收購遊戲公司動視暴雪的計劃遇上諸多監管壓力，前者在最新一份向美國監管機構遞交的書面文件中強調，收購案不會妨礙競爭。該文件亦提到，微軟願意對索尼及任天堂作出承諾，讓動視暴雪的遊戲可以登陸其他公司的平台。微軟更表示，縱然其競爭對手拒絕接受提議，也不能否認這項收購將有利於消費者。微軟股價跌0.9%，動視暴雪則升0.01%。

另外，Facebook母公司Meta同意支付7.25億美元（約56.55億港元）為一宗集體訴訟達成和解。該宗訴訟涉及2018年Facebook不當地與其他組織分享用戶數據，其中部分數據被用於政治活動。Meta股價跌0.6%。