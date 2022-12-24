東方日報B1：美明年恐陷嚴重衰退

美國企業接連就經濟前景發出警號。億萬富豪兼企業家、電動車企特斯拉(Tesla)聯合創始人兼行政總裁馬斯克(Elon Musk)直言，明年美國經濟可能陷入「嚴重衰退」，勢必影響電動車等高價商品的銷量。眾多企業對前景感到擔憂，自然想方設法勒緊褲頭，裁員減薪也是少不免，其中科技行業更是重災區。數據顯示，在目前尚未結束的本季度，美國科企的裁員數目已較去年第四季暴增21倍！

企業界幾乎一致看淡經濟前景。近來不斷拋售Tesla股票的馬斯克，近日重申認為經濟衰退將至的觀點，他更解釋最近之所以頻密地賣股，是為了保留足夠的資金「應對最壞情況。」他同時「承諾」在2025年之前不會再出售Tesla股票。不過，這個「承諾」無太大意義，皆因市場熟知他為人向來反口覆舌，例子是今年8月，他曾表示無計劃出售Tesla股票，結果本月稍早前又再沽貨套現近36億美元。

只不過，他頻頻沽貨的舉動，確實與其看淡經濟的觀點「知行合一」。他說︰「從長期角度來看，一個自然的經濟周期正在發生，坦白講，我們早就應該進入衰退了。」

跨國食品巨企雀巢(Nestle)財務總監Francois-Xavier Roger亦坦言，美國經濟可能進入衰退，不斷下跌的航運運費是很好的衰退領先指標。考慮到目前通脹仍然高企，未來6個月的市場環境將變得複雜而艱難。今年以來，包括雀巢公司在內的許多消費品企業都因為成本上漲而加價，在他看來，通脹可能要待明年下半年才有所改善。

企業預視到衰退的來臨，當然會率先裁員緊縮成本。馬斯克收購社交媒體Twitter以來，一直大刀闊斧地削減人手。有消息稱，該企近日又展開新一輪裁員，涉及處理言論自由、用戶私穩等方面的公共政策團隊，該部門主管Sinead McSweeney已經離職。

另外亦有企業不肯光明正大地裁員，用「陰招」壓榨員工。互聯網公司Google據報在明年引入新的績效評估系統，將有更多員工面臨「差評」，能夠符合高績效標準的員工也會銳減。外媒分析指出，此舉可能是Google醞釀裁員的招數，許多員工也擔心年底績效評估不能達標。

統計網站Layoffs.fyi的資料顯示，本季度表示裁員的科技企業數目達到422家，涉73,210個職位，除了遠高於去年同期外，亦是連續第5季出現按季增長。雖然美國財長耶倫以就業市場強勁為由，不願承認今年第一、第二季國內生產總值(GDP)收縮是「真正的經濟衰退」，但愈來愈多迹象顯示，企業盈利正急劇下跌，大規模裁員潮已出現，衰退迫在眉睫。

日前公布的美國第三季GDP增長向上修正至3.2%，也確實讓市場對於經濟數據異常強勁感到疑惑。不過，要知道經濟數據如GDP、失業率等都屬於滯後數據，往往只能反映較早前一段時間的經濟情況。

最新數據顯示，聯儲局最重視的通脹指標─11月個人消費開支(PCE)物價指數按年升5.5%，較10月回落0.5個百分點，反映需求受壓下，物價升溫壓力有所緩減；撇除能源及食品的核心PCE物價指數升4.7%。11月個人收入按月增長0.4%，惟開支卻按月僅增0.1%，反映消費者也擔心經濟前景而不願擴大支出。同月新屋銷售按月意外升5.8%，至以年率計64萬間；耐用品訂單則按月挫2.1%。