坡元微升　今年匯價強絕亞洲貨幣

美國聯儲局今年激進地加息，推動美元走勢異常強勁。就在絕大多數亞洲貨幣貶值之際，新加坡元成為區內最抗跌的貨幣。截至周五亞洲收市時間，新加坡元兌每美元報1.3483，年內累升0.08%，與美元幾乎打成平手。

新加坡元表現「強勁」，很大程度在於當地比大多數亞洲國家更早解除防疫限制，提振市場對經濟復甦的信心。滙豐銀行經濟學家 Yun Liu預測，新加坡元兌每美元在明年底升至1.32。

隨着市場對聯儲會加息步伐將放緩的押注不斷增加，讓新興市場貨幣自第四季度起收復部分失地，但是韓圜及菲律賓披索年內仍累計貶值逾7%，台幣貶值近一成，泰銖亦跌約4%。

3大機構降巴基斯坦評級

更惹人關注的是，美元高企與利率走高，加重新興市場償債壓力。巴基斯坦在今年夏天經歷史無前例的洪災後，本身面臨高通脹、貨幣貶值等問題進一步惡化，評級機構標普更把當地主權評級，由「B-」削至「CCC+」，與飽受戰亂之苦的烏克蘭及陷入債務困境的薩爾瓦多睇齊。惠譽及穆迪亦已將巴基斯坦78億美元債務評級下調，至相當於標普的「CCC+」級別，引發投資者憂慮該國履行外債義務的能力。

實際上，繼斯里蘭卡之後，位於非洲西部的加納本周宣布暫停支付其大部分外債，構成實質性違約。早前接受IMF貸款援助的阿根廷已淪落破產的邊緣，土耳其也陷入貨幣貶值、通脹高企及外債不斷飆升的困境。按照國際貨幣基金組織(IMF)報告估計，目前新興市場有約2,370億美元的外債面臨違約風險。